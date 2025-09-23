Bez fuzji, bez przejęć, bez publicznego wsparcia. Tak powstał mBank. Gdy pada jego nazwa, na myśl przychodzą takie skojarzenia, jak innowacja, prostota, wygoda i zarazem pełnia możliwości. mBank, którego marka jest najsilniejsza w branży bankowej w Polsce, lider we wprowadzaniu innowacyjnych technologii, zaprezentował swoją nową strategię na lata 2026–2030. W ostatnich latach mBank, dzięki znaczącym działaniom w obszarze zarządzania kapitałem, odzyskał pełną zdolność do planowania wzrostu.

– Wracamy do naszych korzeni – mamy wymarzoną klientelę, chcemy rozwijać się z myślą o niej. Odpowiedzialnie i mądrze. Jesteśmy na to gotowi. Po czasie na wzburzonych wodach dotarliśmy do miejsca, w którym jesteśmy gotowi, by rozwinąć żagle i ruszyć „Cała naprzód!” – mówi Cezary Kocik, prezes mBanku.

Cezary Kocik, prezes zarządu Foto: mBank

Pod takim właśnie hasłem – „Cała naprzód!” – mBank stawia w swojej strategii na budowanie trwałych relacji z klientami, prostotę i doskonałość organizacyjną dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii. A to wszystko przy uwzględnieniu celów zrównoważonego rozwoju.

W poprzednich latach mBank pokazywał, że jak mało który bank w Polsce potrafi rosnąć organicznie. Posiada także unikatową bazę klientów, bo aż 67 proc. z nich to osoby z pokolenia Z (Gen Z) i Y (milenialsi), a ta grupa to w całej populacji Polski raptem 45 proc. Jest również zaufanym i cenionym partnerem dla przedsiębiorstw. Dowodem na to jest wskaźnik NPS, który mierzy lojalność klientów i ich skłonność do polecania marki, na poziomie 56 proc., co znacząco przekracza średnią rynkową.

mBank stawia sobie ambitny cel – 10-proc. udział w rynku kredytów i depozytów, zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej. Do 2030 r. chce obsługiwać 4,1 mln aktywnych klientów w Polsce. Inwestorzy również będą zadowoleni – w nowej strategii mBank planuje powrócić do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2026 r., a wskaźnik wypłaty ma być zwiększony docelowo do 75 proc. w 2030 r.

Bank będzie dążył do osiągnięcia zwrotu z kapitału materialnego (ROTE) na poziomie wyższym niż 22 proc. oraz utrzymania wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 35 proc., co ma plasować go wśród liderów sektora. Stabilność działalności ma wspierać niski koszt ryzyka (CoR) na poziomie około 0,8 proc. mBank planuje także coroczne zaangażowanie w finansowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie 1 mld zł oraz zapewnienie pełnej dostępności usług bankowych 24/7.

Strategia Grupy mBanku na lata 2026–2030 będzie opierać się na trzech filarach:

1. Wzrost oparty na cyklu życia klienta.

2. Doskonałość w obsłudze klienta.

3. Doskonałość organizacyjna.

Bankowość detaliczna: lojalność, zdrowe finanse i nowa jakość relacji

W przeciwieństwie do konkurencji, która koncentruje się na agresywnym pozyskiwaniu nowych klientów, mBank oprze swój model wzrostu na lojalizacji i pogłębianiu relacji z obecnymi użytkownikami usług. Dzięki korzystnej strukturze demograficznej – 74 proc. klientów ma mniej niż 46 lat – instytucja dysponuje naturalnym potencjałem do dalszego wzrostu wolumenów w miarę rosnących potrzeb finansowych tej grupy.

W segmencie detalicznym mBank stawia na wspieranie zdrowia finansowego klientów, promując długoterminowe podejście do zarządzania pieniędzmi.

Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej Foto: mBank

– Strategia „Cała naprzód!” to odpowiedź na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz wyraz naszej ambicji, by mBank był nie tylko instytucją finansową, do której przychodzę po wygodne rozwiązania transakcyjne, ale partnerem w codziennym życiu. Chcemy być bankiem, który towarzyszy klientom nie tylko na początku ich drogi finansowej, ale także w najważniejszych momentach – od pierwszych oszczędności, przez zakup domu, aż po planowanie emerytury. Stawiamy na długoterminowe relacje i jakościowe rozwiązania, które wspierają cele naszych klientów na każdym etapie życia – wskazuje Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej.

mBank od zawsze kształtował odpowiedzialne nawyki finansowe swoich klientów i edukował, jak mądrze korzystać z różnorodnego wachlarza produktów bankowych. Teraz chce zrobić krok do przodu w tym zakresie. Kluczową inicjatywą w obszarze bankowości detalicznej będzie wdrożenie oceny zdrowia finansowego opartej na sześciu obszarach: bezpieczeństwie, rozsądnym wydatkowaniu, budowaniu poduszki finansowej, ochronie siebie i najbliższych, odpowiedzialnym zadłużeniu i inwestowaniu na przyszłość. Dzięki połączeniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, takich jak spersonalizowany wskaźnik zdrowia finansowego, z eksperckim doradztwem mBank chce, by w 2030 r. ponad połowa jego aktywnych klientów była świadoma i finansowo zdrowa.

– Demografia naszych klientów czyni nas wyjątkowymi na polskiej mapie bankowej. Zawsze byliśmy bankiem wybieranym przez młodsze pokolenia i cieszy nas, że tak jest nadal. Duża cześć naszych klientów jest z nami od bardzo dawna, często ma już dzieci, jest przedsiębiorcami. Ta wyjątkowa baza to też fundament dalszego wzrostu i motor napędowy akwizycji – pokażemy, że w mBanku warto być razem – dodaje Krzysztof Bratos.

To jeśli chodzi o Polskę. Jednak mBank, jako jeden z nielicznych banków nad Wisłą, może pochwalić się skutecznym rozwojem u południowych sąsiadów – w Czechach i na Słowacji. W listopadzie tego roku minie dokładnie 18 lat, od kiedy jest tam obecny. mBank zapewnia, że dzięki spójnemu rozwojowi swojej platformy we wszystkich krajach ma możliwości przyspieszenia działalności na pozostałych dwóch rynkach. Co wyróżnia oddziały zagraniczne mBanku? Koncentracja na akwizycji skierowanej do młodego pokolenia, oferta dla studentów, przyjazny i szybki proces zakładania konta oparty na identyfikacji elektronicznej czy nowoczesne akcesoria płatnicze z kategorii „wearables” (czyli urządzenia zaprojektowane do noszenia na ciele). To właśnie w Czechach i na Słowacji swoją prapremierę w ofercie mBanku miały w zeszłym roku pierścienie płatnicze, które cieszą się tam dużym zainteresowaniem. A dzięki wspólnemu podejściu strategicznemu, zintegrowanemu z bankowością detaliczną w Polsce, mBank będzie mógł również zaoferować rozszerzoną ofertę dla klientów zamożnych i małych firm.

Klienci zamożni i biznes o wysokim potencjale

Wracając do działalności w Polsce, mBank od dawna osiąga sukcesy w budowaniu i rozwijaniu trwałych relacji z klientami zamożnymi i biznesowymi. 73 proc. tych pierwszych posiada konto w mBanku ponad dekadę, a ponad jedna trzecia najzamożniejszych klientów ma także konto biznesowe. Wśród start-upów to właśnie mBank jest niekwestionowanym liderem – z udziałem rynkowym na poziomie ponad 15 proc. Co więcej, trzech na czterech aktualnych klientów biznesowych rozwinęło się od start-upu właśnie w mBanku.

– Wiemy, że potrafimy budować trwałe relacje z klientami i wspierać ich w rozwoju. Wielu klientów zamożnych jest z nami od lat – aż 73 proc. z nich korzysta z naszych usług ponad dekadę, a nasze firmy z wysokim potencjałem to prawdziwy motor wzrostu – 71 proc. z nich wyrosło ze start-upów z mBankiem, a ich wskaźnik przetrwania to aż 94 proc. Zadbamy o to, żeby poczuli się naprawdę docenieni. Naszym celem jest, aby do 2030 r. liczba aktywnych zamożnych klientów wzrosła z 980 tys. w 2024 r. do 1,4 mln. A w segmencie małych firm, z rocznym obrotem powyżej 1 mln zł, chcemy zwiększyć liczbę posiadaczy rachunku w mBanku do 120 tys., wobec 73 tys., których obsługiwaliśmy w 2024 r. – mówi Krzysztof Bratos.

Lider w zakresie zrównoważonego finansowania i ekspansja w strategicznych obszarach współczesnej gospodarki

W obliczu zmian, które dzieją się w otoczeniu polityczno-gospodarczym Polski, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw jest niezbędne, by w kolejnych latach firmy były odporne i gotowe na wyzwania, jakie przed nimi stoją. Obszar, w którym mBank jest niekwestionowanym liderem, to wspieranie transformacji energetycznej. Na koniec czerwca 2025 r. wartość środków, jakie przeznaczono na zrównoważone inwestycje, wynosiła 18,1 mld zł. Za swoje zaangażowanie mBank zdobył wiele nagród, w ostatnim czasie wygrał ranking „Banki dla klimatu” miesięcznika „BANK”.

Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Foto: mBank

– mBank wyznacza standardy. Tak też było w przypadku finansowania transformacji energetycznej, gdzie od lat stoimy na podium banków finansujących. Nasze ambicje są jednak dużo większe, dlatego teraz, korzystając z doświadczenia, chcemy złapać wiatr w żagle i przeprowadzić ekspansję oraz wspierać fundamentalne zmiany w gospodarce – mówi Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

mBank w swojej strategii wskazuje sześć strumieni wzrostu, w których chce wspierać firmy, związanych z transformacją gospodarki:

* transformację energetyczną i technologiczną,

* cyfryzację i automatyzację procesów,

* odporność gospodarczą i lokalizację produkcji,

* zrównoważony rozwój, gospodarkę obiegu zamkniętego i współdzielenia,

* gospodarkę zdrowia i czasu wolnego,

* obronność.

– Naszym celem jest podwojenie udziału tych obszarów w naszej akcji kredytowej. Do 2030 r. sięgną one 40 proc., a zrównoważone finansowanie osiągnie 15 proc. całego portfela kredytów korporacyjnych – dodaje Adam Pers.

Równolegle mBank inwestuje w rozwiązania technologiczne, które mają ułatwiać przedsiębiorcom ich codzienną działalność. Dla klientów korporacyjnych bank udostępni nową odsłonę bankowości internetowej mBank CompanyNet, która stanie się centralnym punktem zarządzania relacją z bankiem. Zostanie stworzona przestrzeń do pracy dopasowana do potrzeb firm, z nową architekturą informacji, intuicyjną nawigacją i możliwością personalizacji. To fundament cyfrowej transformacji bankowości korporacyjnej, który połączy technologię, dane i relacje w jedno spójne doświadczenie klienta.

mBank wskazuje też, że chce wspierać swoich klientów w ekspansji zagranicznej. – Będziemy partnerem w rozwoju – od małego przedsiębiorstwa po ekspansję międzynarodową. Dzięki współpracy z Commerzbankiem możemy towarzyszyć naszym klientom także poza Polską – podkreśla Adam Pers.

Nowa aplikacja z… osobistym asystentem

Oprócz zmian w kanale cyfrowym bankowości korporacyjnej mBank ogłasza uruchomienie nowej aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych. Ma być prosta, intuicyjna i responsywna, z nowoczesnym wyglądem i charakterem. Aby wzbudzić zainteresowanie młodego pokolenia i zwiększyć poziom interakcji, mBank stawia na bankowość konwersacyjną, a co za tym idzie, wdrożenie asystenta AI, który pomoże zarządzać budżetem, kupić produkt czy załatwić sprawę w banku – szybko i wygodnie.

Aktualizacje i nowe funkcje, zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych, mają być wdrażane możliwie płynnie, a natychmiastowe, bezpieczne płatności mają być dostępne bez względu na porę dnia.

– Naszym standardem będzie dostępność 24/7, natychmiastowe płatności i odporna infrastruktura. Klient musi mieć pewność, że bank działa zawsze, bez kompromisów – mówi Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes mBanku ds. operacji i informatyki.

Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes mBanku ds. operacji i informatyki Foto: mBank

AI i bezpieczeństwo

mBank już w ubiegłym roku powołał wewnętrzny inkubator, który zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem rozwiązań opartych na wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Bank z powodzeniem wdrożył rozwiązania, które wspierają efektywność pracowników w takich obszarach, jak reklamacje, analiza danych i jakości obsługi, oraz wspomagają doradców korporacyjnych.

– GenAI to nie cel sam w sobie, ale narzędzie wspierające kluczowe obszary działalności, od CRM i HR po sprzedaż i procesy posprzedażowe, wszędzie tam, gdzie przynosi realną wartość biznesową – dodaje Krzysztof Dąbrowski.

Zgodnie ze strategią „Cała naprzód!” w obszarze IT mBank będzie dążył do wprowadzenia rozwiązań, które m.in. wspomogą klientów w planowaniu finansowym, umożliwią analitykom pracę z danymi w ludzkim języku naturalnym, zautomatyzują podsumowania spotkań z klientami, a doradców wesprą w obsłudze zapytań i reklamacji.

Cyberbezpieczeństwo to fundament zaufania, a jednocześnie jedno z największych wyzwań dla banków. W tym obszarze mBank zakłada wdrożenie zaawansowanych zabezpieczeń opartych na sztucznej inteligencji, uwierzytelnienie wieloczynnikowe oraz mechanizmy natychmiastowych zgłoszeń podejrzanych transakcji i oszustw. Klienci otrzymają spersonalizowane rekomendacje bezpieczeństwa, a pracownicy ciągłe wsparcie edukacyjne. To ostatnie dodatkowo będzie wspierać Fundacja mBanku.

Kultura, która przyciąga

mBank w swojej strategii wskazuje, że ma być bankiem, który odpowiada na potrzeby klientów na każdym etapie ich cyklu życia. Jednak kluczową siłą napędową są jego pracownicy.

Julia Nusser, wiceprezeska mBanku ds. compliance i HR Foto: mBank

mBank od lat buduje unikalną kulturę organizacyjną – mKulturę, opartą na zaangażowaniu, innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników. Wysoki wskaźnik retencji, który pokazuje, ilu pracowników zostało w firmie po określonym czasie, a także ponadprzeciętne wyniki w badaniach zaangażowania potwierdzają, że mBank to nie tylko dobre miejsce pracy, ale społeczność z misją.

– Strategię realizują ludzie. Dlatego inwestujemy w rozwój talentów, nowoczesne przywództwo i cyfrowe środowisko pracy. Chcemy być najlepszym miejscem do pracy w sektorze finansowym. I mamy ku temu wszystkie narzędzia – mówi Julia Nusser, wiceprezeska mBanku ds. compliance i HR.

mBank wdraża nowy model zarządzania talentami, oparty na danych, AI i zintegrowanym podejściu do celów, informacji zwrotnej i rozwoju. Bank stawia na liderów, którzy inspirują i wspierają zespoły.

Finanse i ryzyko: odpowiedzialny wzrost i…

– Po latach ograniczeń związanych z kredytami walutowymi jesteśmy gotowi do wzrostu – mówi Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem.

Nowa strategia mBanku na lata 2026–2030 zakłada dalsze wzmacnianie bilansu oraz aktywne zarządzanie ryzykiem, przy zachowaniu silnej pozycji kapitałowej. Bank zamierza być aktywnym emitentem instrumentów kapitałowych i dłużnych, intensyfikując emisje listów zastawnych jako źródła finansowania kredytów hipotecznych. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 ma być utrzymany co najmniej 2,5 pkt proc. powyżej wymogu regulacyjnego, co podkreśla odporność banku na zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego.

Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem Foto: mBank

mBank planuje utrzymać koszt ryzyka na poziomie 0,8 proc., wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 35 proc., a zwrot z kapitału materialnego (ROTE) powyżej 22 proc.

– Nie zwiększamy apetytu na ryzyko. Rośniemy odpowiedzialnie, wspierając klientów i gospodarkę – dodaje Lusztyn.

…regularna wypłata dywidendy

Obrana strategia wzrostu to oczywisty sygnał dla inwestorów. Kolejne pięć lat przyniesie powrót do dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Polityka dywidendowa zapewni równowagę między rentownym wzrostem biznesu, silną pozycją kapitałową i satysfakcjonującym poziomem ROTE. Wypłata dywidendy ma zwiększyć się z 30 proc. zysku netto za rok 2026 do 75 proc. w roku 2030. Ostatnio mBank podzielił się z akcjonariuszami zyskiem za rok 2017. A wszystko to przy zachowaniu doskonałej efektywności operacyjnej, dzięki utrzymaniu wspomnianego już wcześniej wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie poniżej 35 proc.

Pascal Ruhland, wiceprezes mBanku ds. finansów Foto: mBank

– Nasz cel strategiczny to znalezienie się wśród trzech najbardziej efektywnych banków w Polsce w każdym roku obowiązywania strategii. Mamy ku temu silne podstawy i jesteśmy gotowi, aby nasz biznes rozwijał się dynamicznie we wszystkich wspomnianych kluczowych produktach w bankowości korporacyjnej i detalicznej, a udziały rynkowe były na poziomie co najmniej 10 proc. – mówi Pascal Ruhland, wiceprezes mBanku ds. finansów.

Bank z misją

W strategii mBank wskazuje swoją misję – upraszczanie finansów i pomaganie w osiąganiu celów. To powrót do fundamentów, które ukształtowały bank – prostota, odwaga i koncentracja na klientach.

– Strategia na lata 2026–2030 to nie tylko plan biznesowy. Chcemy być bankiem, który rośnie razem z klientami. „Cała naprzód!” – podsumowuje Cezary Kocik.

Materiał Partnera