Wyniki mBanku nieco rozczarowały. Ale są i tak wyjątkowe dobre

Mimo słabszego od oczekiwań zysku w III kwartale, mBank chwali się znakomitymi wynikami i rosnącym portfelem kredytowym. Jednocześnie widać dalszy spadek liczby pozwów frankowych.

Publikacja: 30.10.2025 13:59

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Anna Cieślak-Wróblewska

Zysk grupy mBanku w III kwartale 2025 r. wyniósł 837 mln zł. To o 46 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 13 proc. mniej niż w II kwartale i nawet o 8 proc. mniej niż oczekiwania rynkowe. W ankiecie „Parkietu” analitycy oczekiwali ok. 900 mln zł na plusie.

Ile zarobił mBank w III kwartale

Władze banku przekonują jednak, że zarówno wyniki finansowe, jak i operacyjne pozostają bardzo dobre. – Mamy najwyższy w historii zysk netto po 9 miesiącach roku i jesteśmy na dobrej ścieżce do osiągnięcia najlepszego rocznego wyniku grupy – zaznaczył Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem na czwartkowej konferencji. – Raportowany wynik netto podwoił się w ujęciu rocznym do 2,5 mld zł, czemu towarzyszą znakomite wskaźniki rentowności. Mamy wzmocnioną bazę kapitałową, powyżej wymogów regulacyjnych – podkreślał Lusztyn.

Wynik odsetkowy wyniósł 2,46 mld zł, co oznacza lekki spadek zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, i był zgodny z oczekiwaniami analityków. Wynik z prowizji wyniósł 580 mln zł i był o 3,7 proc. powyżej prognoz.

Ile pozwów i ugód frankowych w mBanku

Koszty działania banku również były zgodne z oczekiwaniami, za to wyższe okazały się koszty frankowe. W III kwartale mBank dokonał 455 mln zł odpisów na ryzyko prawne kredytów CHF, choć wcześniej sam informował o kwocie ok. 427 mln zł.

Jeśli chodzi o sagę frankową w mBanku, widać jej powolne zmierzanie ku końcowi. Liczba nowych pozwów w III kwartale wyniosła 613 (z czego 477 dotyczyło kredytów już spłaconych) wobec 718 w II kw. oraz 1268 w III kw. 2024 r. Wyraźnie spada też liczba aktywnych, toczących się spraw sądowych w sprawach kredytów CHF, za to liczba ugód – sukcesywnie rośnie. W III kw. zwiększyła się o kolejne 2 tys., łącznie do 30,7 tys. na koniec września.

Skumulowana wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych utworzonych przez mBank (począwszy od 2018 r.) wyniosła już 18,2 mld zł. Wiceprezes Lusztyn podtrzymał w czwartek deklaracje władz banku, że 2025 r. będzie ostatnim rokiem wysokich obciążeń frankowych, a w kolejnych kwartałach rezerwy CHF będą coraz mniejsze.

Jak dużo chętnych po kredyty w mBanku

Jednocześnie wiceprezes podkreślał bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów czy innych produktów bankowych. – Zgodnie z naszą nową strategią „Cała naprzód”, od początku tego roku rośnie nasz udział rynkowy w zasadzie we wszystkich obszarach – podkreślał.

Portfel kredytów brutto na koniec września wyniósł 139 mld zł i wzrósł o 2,2 proc. w ujęciu kwartalnym i o 9,6 proc. w ujęciu rocznym. Wśród wszystkich segmentów wyróżnia się dynamiczny wzrost kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (o 11,5 proc. rok do roku) oraz kredytów dla klientów korporacyjnych (plus 8,9 proc.). W samym III kwartale sprzedaż nowych hipotek wyniosła 4,57 mld zł, co dało mBankowi trzecią pozycję na rynku. Pożyczki niehipoteczne to zaś 3,4 mld zł.

Depozyty klientów w mBanku wzrosły na koniec września do 213 mld zł (4 proc. kwartał do kwartału i o 10,6 proc. rok do roku).

Bankowość Banki mBank Kredyty walutowe

e-Wydanie