Zysk grupy mBanku w III kwartale 2025 r. wyniósł 837 mln zł. To o 46 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 13 proc. mniej niż w II kwartale i nawet o 8 proc. mniej niż oczekiwania rynkowe. W ankiecie „Parkietu” analitycy oczekiwali ok. 900 mln zł na plusie.

Ile zarobił mBank w III kwartale

Władze banku przekonują jednak, że zarówno wyniki finansowe, jak i operacyjne pozostają bardzo dobre. – Mamy najwyższy w historii zysk netto po 9 miesiącach roku i jesteśmy na dobrej ścieżce do osiągnięcia najlepszego rocznego wyniku grupy – zaznaczył Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem na czwartkowej konferencji. – Raportowany wynik netto podwoił się w ujęciu rocznym do 2,5 mld zł, czemu towarzyszą znakomite wskaźniki rentowności. Mamy wzmocnioną bazę kapitałową, powyżej wymogów regulacyjnych – podkreślał Lusztyn.

Wynik odsetkowy wyniósł 2,46 mld zł, co oznacza lekki spadek zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, i był zgodny z oczekiwaniami analityków. Wynik z prowizji wyniósł 580 mln zł i był o 3,7 proc. powyżej prognoz.

Ile pozwów i ugód frankowych w mBanku

Koszty działania banku również były zgodne z oczekiwaniami, za to wyższe okazały się koszty frankowe. W III kwartale mBank dokonał 455 mln zł odpisów na ryzyko prawne kredytów CHF, choć wcześniej sam informował o kwocie ok. 427 mln zł.