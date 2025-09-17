Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne cele strategiczne mBanku na lata 2026-2030?

Dlaczego mBank planuje powrót do regularnych wypłat dywidendy i kiedy może to nastąpić?

W jaki sposób mBank zamierza zwiększyć swoje udziały w rynku detalicznym i korporacyjnym?

Jak mBank planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy doświadczeń klientów?

Rada Nadzorcza mBanku przyjęła w środę nową strategię grupy na lata 2026-2030 pt. "Cała naprzód!" – podał bank w komunikacie po zamknięciu sesji giełdowej. Główne założenie to umocnienie pozycji mBanku jako instytucji, która upraszcza finanse i wspiera klientów w realizacji ich indywidualnych oraz biznesowych zamierzeń.

Kiedy mBank zacznie wypłacać dywidendy

W centrum strategii znalazły się konkretne wskaźniki do osiągnięcia do końca 2030 r. I tak, mBank chce zdobyć co najmniej 10 proc. udziałów w kluczowych produktach – zarówno kredytowych, jak i depozytowych – na rynku detalicznym i korporacyjnym. Kluczowym celem jest także wysoka rentowność: zwrot z kapitału materialnego (ROTE) powyżej 22 proc. oraz wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej 35 proc., co ma zapewnić miejsce wśród trzech najbardziej efektywnych banków w Polsce.

Strategia zakłada również utrzymanie kosztów ryzyka na poziomie ok. 0,8 proc. i silną pozycję kapitałową – wskaźnik Tier 1 ma być o co najmniej 2,5 pkt proc. wyższy od wymogów regulacyjnych. Ważnym elementem planu jest powrót do regularnych wypłat dywidendy, począwszy od zysku za 2026 r. Początkowo miałoby to być 30 proc. zysku netto, a do końca dekady poziom dywidendy wzrośnie nawet do 75 proc., o ile pozwolą na to warunki rynkowe i regulacyjne.