Handel z potencjałem

Za kilkanaście dni minie rok od debiutu Żabki na GPW. Jej akcje są wyceniane o 9 proc. wyżej niż w IPO. To relatywnie kiepski wynik, zważywszy, że WIG w tym okresie wzrósł o ponad jedną trzecią. Jeszcze gorzej w relacji do ceny z IPO wypada Allegro. Kurs wynosi teraz 35 zł, a akcje w ofercie sprzedawano po 43 zł. Zdaniem analityków w obu przypadkach presję na notowania może stanowić m.in. nawis podażowy.

Reklama Reklama

Jakie plany ma Żabka

Spółka zaktualizowała strategię. Cel otwarć na lata 2025–2028 został podniesiony do ponad 1 300 rocznie wobec 1 300 na 2025 r. oraz 1 000 na lata 2026–2028 w dotychczasowych planach. W efekcie na koniec 2028 r. sieć będzie liczyła około 16 tys. sklepów, czyli o około 1 500 więcej niż zakładano podczas debiutu na GPW.

Handlowa grupa argumentuje, że sprzyjają temu dobre wyniki nowo otwieranych placówek oraz dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Polsce i Rumunii. Żabka podtrzymała także zapowiedzi z IPO, dotyczące ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023-2028.

Analitycy nowe plany oceniają pozytywnie. Trigon DM wylicza, że spółka podniosła cel otwarć sklepów na lata 2026-2028 o 30 proc. względem dotychczasowych planów (a wcześniej, podczas prezentacji wyników za 2Q, podniosła już cel na 2025 r. o 20 proc.). Mimo przyspieszenia tempa ekspansji spółka podtrzymała cele związane z poziomem rentowności i długu. Oczekuje obniżenia wskaźnika zadłużenia skorygowanego zysku netto do EBITDA do poziomu 1 Utrzymano też założenia dotyczące pozostałych kluczowych wyników finansowych, w tym średniego do wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży porównywalnej, marży EBITDA na poziomie górnej granicy zakładanego przedziału 12–13 proc. oraz poprawy marży skorygowanego zysku netto do 4,5 proc. w średniej perspektywie.

Na horyzoncie pojawiła się też dywidenda. Zgodnie z nową polityką alokacji kapitału, rada dyrektorów zamierza rekomendować wypłatę w wysokości 50 proc. zysku netto za 2025 r. , a w kolejnych latach od 50 do 70 proc. zysku netto, w zależności od sytuacji rynkowej i planów inwestycyjnych.