Przedświąteczne rekordy i cofnięcie. Ostatni moment na optymalizację podatkową

Patrząc na zachowanie indeksów giełdowych z samego rana można było rzec, że zapowiadają się naprawdę udane święta dla inwestorów. Wtorkowa sesja, która jest ostatnią przed Bożym Narodzeniem, rozpoczęła się od wzrostów i tym samym kolejnych rekordów. WIG, który po otwarciu rósł o około 0,3 proc. znalazł się najwyżej w historii. WIG20 również otworzył dzień na plusie, zyskując 0,4 proc. i zbliżając się tym samym do 3200 pkt. Było to podtrzymanie dobrej passy indeksów z GPW w tym roku. Te, licząc od stycznia są już ponad 45 proc. na plusie. Po godzinie handlu na GPW zaczął przebijać się kolor czerwony, a WIG20 zaczął tracić około 0,5 proc.
Dzisiejsza sesja ma wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na kolejne rekordy. Jest ona także ostatnią sesją, która będzie rozliczana w tym roku. Inwestorzy mają więc ostatni moment na optymalizację podatkową, czyli sprzedaż stratnych pozycji, które obniżą podstawę opodatkowania.
Bardzo dobre nastroje znów panują na Wall Street. Indeks S&P 500 zyskał wczoraj ponad 0,6 proc. Z kolei Nasdaq urósł 0,5 proc. Indeks szerokiego rynku S&P500, po bardzo silnym popycie na otwarciu, wzrósł o 0,64 proc. Optymizm był widoczny również na technologicznym Nasdaq Composite, który po sesji charakteryzującej się utrzymującym trendem bocznym finalnie zyskał 0,52 proc. Bardzo silną zmienność obserwowaliśmy na spółkach typu „pure-play” rozwijających technologie komputerów kwantowych: IonQ (+11,10 proc.), D-Wave (+20,02 proc.) oraz Quantum Computing Inc. (+12,86 proc.). Wraz z poniedziałkową sesją na Wall Street rozpoczął się tzw. Rajd Świętego Mikołaja, czyli okres końcówki roku, który historycznie sprzyja wzrostom większości indeksów giełdowych. Tym razem zwyżki nabrały szerokiego charakteru, obejmując większość spółek i sektorów, a nie tylko firmy technologiczne. Może to sugerować, że inwestorzy kończą rok w dobrych nastrojach i chętniej zwiększają ekspozycję na ryzyko przed wejściem w nowy rok – wskazuje Michał Poleszczuk z DI Xelion.
Przewagę wzrostów, chociaż symbolicznych widać było na Wall Street. Przykład? Nikkei 225 zyskał symboliczne 0,02 proc.
Tak, jak zostało to już wspominane, rynek wchodzi w okres świąteczny. Dzisiaj mamy ostatnią sesję przed Bożym Narodzeniem. Do handlu wracamy na GPW dopiero w poniedziałek. Z drugiej strony inwestorzy czekają na Rajd św. Mikołaja. Nastroje zdają się sprzyjać dalszym wzrostom.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
