W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Premier Donald Tusk zapowiedział uruchomienie Programu SAN, którego celem jest stworzenie systemu antydronowego dla polskiej armii. Głównym wykonawcą ma być Polska Grupa Zbrojeniowa, przy wsparciu gdyńskiej APS i norweskiego Kongsberga. System obejmie radary oraz efektory, w tym armaty, karabiny maszynowe i niskokosztowe rakiety do zwalczania bezzałogowców. Umowa o wartości około 15 mld zł ma objąć dostawę 18 baterii do 2027 r.. Program SAN stanie się elementem wielowarstwowej obrony powietrznej obok Wisły, Narwi i Pilicy Plus, na które Polska przeznaczy około 250 mld zł w ciągu dekady.
Unia Europejska rozszerza swoją aktywność handlową i surowcową poza kontynent. Po umowach z Mercosurem i Indiami, Bruksela zwraca się w stronę Azji. W Hanoi podpisane ma zostać wspólne oświadczenie UE i Wietnamu dotyczące handlu, surowców krytycznych, półprzewodników oraz transferu technologii obronnych. Choć dokument nie jest wiążący, współpraca z Wietnamem ma dla Europy strategiczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście dostępu do metali ziem rzadkich, gdyż Wietnam posiada jedne z największych złóż na świecie.
Unijny komisarz ds. energii Dan Jorgensen ostrzegł przed rosnącym uzależnieniem Europy od dostaw surowców z USA. Zaniepokojenie państw członkowskich wzbudziły m.in. działania administracji Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Komisja Europejska planuje rozmowy z Kanadą, Katarem oraz krajami Afryki Północnej, by zdywersyfikować dostawy LNG i ograniczyć ryzyko surowcowe dla europejskiej gospodarki.
Osłabienie dolara wobec złotego wspiera notowania warszawskiej giełdy. Jak wskazuje Andrzej Pałasz, korelacja między kursem dolara a WIG20 jest wyraźna od lat. Tania amerykańska waluta sprzyja spółkom importującym towary w dolarach, takim jak LPP, ale może być wyzwaniem dla firm generujących przychody w tej walucie, m.in. z sektora gier, IT czy biotechnologii. To, co cieszy inwestorów, nie zawsze jest korzystne dla całego biznesu.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
