Tarcza antydronowa, UE i Wietnam, słaby dolar napędza polską giełdę

Polska szykuje tarczę antydronową wartą 15 mld zł, Bruksela zacieśnia współpracę z Wietnamem, a słaby dolar sprzyja warszawskiej giełdzie. Europa coraz bardziej martwi się jednak uzależnieniem od amerykańskich surowców.

Publikacja: 29.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska tarcza antydronowa coraz bliżej

Premier Donald Tusk zapowiedział uruchomienie Programu SAN, którego celem jest stworzenie systemu antydronowego dla polskiej armii. Głównym wykonawcą ma być Polska Grupa Zbrojeniowa, przy wsparciu gdyńskiej APS i norweskiego Kongsberga. System obejmie radary oraz efektory, w tym armaty, karabiny maszynowe i niskokosztowe rakiety do zwalczania bezzałogowców. Umowa o wartości około 15 mld zł ma objąć dostawę 18 baterii do 2027 r.. Program SAN stanie się elementem wielowarstwowej obrony powietrznej obok Wisły, Narwi i Pilicy Plus, na które Polska przeznaczy około 250 mld zł w ciągu dekady. 

Polska stawia tarczę antydronową za 15 mld zł. MON rusza z gigantycznym zakupem
Modernizacja Sił Zbrojnych
Polska stawia tarczę antydronową za 15 mld zł. MON rusza z gigantycznym zakupem

Ofensywa dyplomatyczna Brukseli

Unia Europejska rozszerza swoją aktywność handlową i surowcową poza kontynent. Po umowach z Mercosurem i Indiami, Bruksela zwraca się w stronę Azji. W Hanoi podpisane ma zostać wspólne oświadczenie UE i Wietnamu dotyczące handlu, surowców krytycznych, półprzewodników oraz transferu technologii obronnych. Choć dokument nie jest wiążący, współpraca z Wietnamem ma dla Europy strategiczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście dostępu do metali ziem rzadkich, gdyż Wietnam posiada jedne z największych złóż na świecie.

Antonio Costa, Narendra Modi i Ursula von der Leyen w czasie obchodów święta narodowego Indii
Dyplomacja
Patryk Kugiel: Europa chce odkleić Indie od Rosji i od BRICS
Amerykańskie surowce niepokoją Europę

Unijny komisarz ds. energii Dan Jorgensen ostrzegł przed rosnącym uzależnieniem Europy od dostaw surowców z USA. Zaniepokojenie państw członkowskich wzbudziły m.in. działania administracji Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Komisja Europejska planuje rozmowy z Kanadą, Katarem oraz krajami Afryki Północnej, by zdywersyfikować dostawy LNG i ograniczyć ryzyko surowcowe dla europejskiej gospodarki.

Rosyjski gaz znika z Europy. Nowe prawo omija sprzeciw Węgier
Gaz
UE zatwierdza zakaz rosyjskiego gazu. Węgry zapowiadają walkę w TSUE

Słaby dolar sprzyja polskiej giełdzie

Osłabienie dolara wobec złotego wspiera notowania warszawskiej giełdy. Jak wskazuje Andrzej Pałasz, korelacja między kursem dolara a WIG20 jest wyraźna od lat. Tania amerykańska waluta sprzyja spółkom importującym towary w dolarach, takim jak LPP, ale może być wyzwaniem dla firm generujących przychody w tej walucie, m.in. z sektora gier, IT czy biotechnologii. To, co cieszy inwestorów, nie zawsze jest korzystne dla całego biznesu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

