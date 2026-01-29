12 min. 14 sek.

Tarcza antydronowa, UE i Wietnam, słaby dolar napędza polską giełdę

Polska szykuje tarczę antydronową wartą 15 mld zł, Bruksela zacieśnia współpracę z Wietnamem, a słaby dolar sprzyja warszawskiej giełdzie. Europa coraz bardziej martwi się jednak uzależnieniem od amerykańskich surowców.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska tarcza antydronowa coraz bliżej

Premier Donald Tusk zapowiedział uruchomienie Programu SAN, którego celem jest stworzenie systemu antydronowego dla polskiej armii. Głównym wykonawcą ma być Polska Grupa Zbrojeniowa, przy wsparciu gdyńskiej APS i norweskiego Kongsberga. System obejmie radary oraz efektory, w tym armaty, karabiny maszynowe i niskokosztowe rakiety do zwalczania bezzałogowców. Umowa o wartości około 15 mld zł ma objąć dostawę 18 baterii do 2027 r.. Program SAN stanie się elementem wielowarstwowej obrony powietrznej obok Wisły, Narwi i Pilicy Plus, na które Polska przeznaczy około 250 mld zł w ciągu dekady.

Ofensywa dyplomatyczna Brukseli

Unia Europejska rozszerza swoją aktywność handlową i surowcową poza kontynent. Po umowach z Mercosurem i Indiami, Bruksela zwraca się w stronę Azji. W Hanoi podpisane ma zostać wspólne oświadczenie UE i Wietnamu dotyczące handlu, surowców krytycznych, półprzewodników oraz transferu technologii obronnych. Choć dokument nie jest wiążący, współpraca z Wietnamem ma dla Europy strategiczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście dostępu do metali ziem rzadkich, gdyż Wietnam posiada jedne z największych złóż na świecie.