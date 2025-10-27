Aktualizacja: 27.10.2025 20:54 Publikacja: 27.10.2025 19:16
Foto: Adobe Stock
Sprawa, która zawisła na wokandach sądów administracyjnych, dotyczyła młodego mężczyzny, który ponad siedem lat temu, jako 18-latek, spowodował wypadek komunikacyjny. Prowadzone wówczas przeciwko niemu postępowanie karne zostało warunkowo umorzone. Po kilku latach, jako funkcjonariusz służby mundurowej, starał się on o przyjęcie do innej formacji. Problem pojawił się jednak na etapie samej rekrutacji, bo – jak wyjaśniał – jego dane wciąż widniały w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
Komendant główny odmówił jednak ich usunięcia, argumentując, że KSIP nie jest rejestrem powszechnie dostępnym, a gromadzone tam informacje dotyczą postępowań – prowadzonych i wszczętych – bez względu na sposób ich zakończenia. To jednak nie przekonało samego zainteresowanego z uwagi na fakt, że przy przyjęciu do interesującej go formacji zwracano się do policji z prośbą o weryfikację, czy dane kandydatów w systemie na pewno nie figurują.
Czytaj więcej
Właścicielka warzywniaka pokłóciła się z klientką i oceniła że ma ona problemy psychiczne. Opinia...
Decyzję zaskarżył więc do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który również uznał, że nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania. Przypomniał, że w każdym przypadku musi temu przyświecać konkretny cel. A w tym – kiedy wnioskujący nigdy więcej nie wszedł już w konflikt z prawem – trudno się go dopatrzyć.
Komendant był jednak zdania, że za dalszym przechowywaniem danych przemawia m.in. rodzaj czynu, którego dopuścił się mężczyzna, a także konieczność ewentualnego zapobiegnięcia popełnienia go w przyszłości. Podnosił też argumenty o konieczności ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza tym zauważył, że – zgodnie z przepisami – przeglądu danych i oceny, czy dalsze ich gromadzenie jest zasadne, dokonuje się po dziesięciu latach od momentu, odkąd tam trafią. Z tym spojrzeniem nie zgodził się zaś prezes UODO, więc sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Czytaj więcej
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w wydanym przez siebie postanowieniu nadzór budowlany mógł...
A ten uznał, że przepisy ustawy o Policji są na tyle ogólne, że jeśliby kierować się tylko nimi, dane można byłoby w zasadzie przechowywać bezterminowo, bez względu na osiągnięcie celu, dla którego były zbierane.
WSA przypomniał również, że kluczowe znaczenie w całej sprawie ma fakt, iż sąd orzekający w sprawie wypadku umorzył postępowanie. – Sąd, wydając rozstrzygnięcie w takim kształcie, dokonał bowiem de facto oceny kryminologicznej uczestnika postępowania, stwierdzając, że jego wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne, a jego postawa – jako sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne – jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa – argumentował WSA. I uznał tym samym, że postępowanie komendanta stoi w sprzeczności z istotą wyroku sprzed lat.
Spór ostatecznie rozstrzygnął NSA i oddalił skargę kasacyjną komendanta. On również uznał bowiem, że to prezes UODO jest organem właściwym do rozstrzygania, czy dalsze przetwarzanie danych jest zasadne, a kontynuowanie go przez dekadę nie może być stosowane tylko dlatego, że nie jest to sprzeczne z przepisami.
Prezes UODO z początkiem października poinformował, że wystąpił już do ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego w sprawie konieczności zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania KSIP. Jak podkreślał, zobowiązuje do tego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z początku ubiegłego roku (sygn.: C-118/22).
Ten uznał bowiem, że niedopuszczalne jest, aby dane osobowe przechowywane były przez organy policji bez okresowego przeglądu, a osoba, której dotyczą, nie mogła usunąć ich w sytuacji, kiedy cel ich przetwarzania został już osiągnięty.
Sygnatura akt: III OSK 2223/22
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprawa, która zawisła na wokandach sądów administracyjnych, dotyczyła młodego mężczyzny, który ponad siedem lat temu, jako 18-latek, spowodował wypadek komunikacyjny. Prowadzone wówczas przeciwko niemu postępowanie karne zostało warunkowo umorzone. Po kilku latach, jako funkcjonariusz służby mundurowej, starał się on o przyjęcie do innej formacji. Problem pojawił się jednak na etapie samej rekrutacji, bo – jak wyjaśniał – jego dane wciąż widniały w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, co czeka sądownictwo, a także sędziów "wpisujących się w projekt Donalda Tuska"...
Zasada, że termin przedawnienia określa się na koniec roku, dotyczy także roszczeń stwierdzonych wyrokiem.
Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał 56-letnego Piotra G. za znęcanie się i gwałty na córce Paulinie. Z ich kaziro...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie jeszcze raz musi się zająć sprawą słonej kary dla ubezpieczyciela E...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas