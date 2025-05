Rafał Trzaskowski o propozycji Karola Nawrockiego: Niech się pan Karol tłumaczy

Rafał Trzaskowski odpowiada Karolowi Nawrockiemu: Niech pan Karol się tłumaczy

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski brał w sobotę udział w spotkaniu z seniorami w Ciechocinku. W drodze na miejsce proszony był o komentarz do propozycji sztabu Karola Nawrockiego. - Zapytajcie pana Karola, co on wczoraj robił (...) niech pan Karol się tłumaczy – odrzekł.

- Jesteście odpowiedzią na pytanie, które zadają mi wszyscy dziennikarze dzisiaj. Jak tu szedłem, wszyscy dziennikarze mnie pytali, skąd biorę motywację i energię, zastanawiając się nad przypadkiem Karola Nawrockiego pewnie. Natomiast moja odpowiedź jest prosta. Ja biorę całą energię od was. I cała motywację. I uśmiech szczery też. Bardzo za to dziękujemy – zwrócił się do dziennikarzy Trzaskowski.