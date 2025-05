Kara za prowadzenie pojazdu przez osobę, która ma sądowy zakaz

Osoba, która usiądzie za kółko w trakcie trwania sądowego zakazu prowadzenia pojazdu, popełnia przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego (k.k.), za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepis ten ma zapobiegać lekceważeniu przez kierowców sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Osoba łamiąca sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obligatoryjnie karana jest również kolejnym zakazem na okres 1 roku do lat 15 (mówi o tym art. 42 paragraf 1a k.k.). Dodatkowo sąd nakazuje wypłacenie świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 6 tys. zł do 60 tys. zł (art. 43a paragraf 2 k.k.).

Kara za prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia uprawnień

Trzeci scenariusz dotyczy sytuacji, w której kierowca na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez starostę ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Osoba, która w takich okolicznościach wsiada za kółko, musi się liczyć z tym, że zostanie ukarana na podstawie art. 180a Kodeksu karnego. Przepis ten mówi o tym, że: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Dodatkowo w tych okolicznościach sąd, na podstawie art. 42 paragraf 1a k.k., ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze od 1 roku do lat 15.

Przypomnijmy, że decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami wydawana jest np. z powodu:

przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych;

przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami stwierdzonych orzeczeniem lekarskim;

orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów (sąd wydaje zakaz, decyzja administracyjna starosty idzie w ślad za nim).

W ostatnim przypadku (cofnięcie uprawnień na podstawie orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów) ma zastosowanie zarówno art. 180a k.k., jak i art. 244 k.k.