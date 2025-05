Ważne zmiany dla emerytów od czerwca. Kiedy ZUS zmniejszy świadczenie?

emeryturę;

emeryturę pomostową;

rentę socjalną;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

rentę z tytułu niezdolności do pracy;

rentę rodzinną;

rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową oraz rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym.

Ile można dorobić do emerytury lub renty?

Pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić do pobieranych świadczeń do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jeśli przekroczą ten limit, ich emerytura lub renta zostanie zmniejszona. Jeżeli natomiast ich dodatkowe zarobki wyniosą więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia. Obecnie, czyli do końca maja, limity te wynoszą:

5 934,10 zł brutto - 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia

11 020,40 zł brutto - 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Ile wyniosą od czerwca 2025?

Limity dorabiania do rent i emerytur zmieniają się co kwartał. Według najnowszych danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosło 8 962,28 zł brutto. To znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszym kwartałem, w którym wynosiło ono 8 477,21 zł. Od czerwca będzie więc można dorobić więcej, ponieważ limity będą wyższe. Wyniosą one: