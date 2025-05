Ograniczenia obowiązują natomiast osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, np. pracujące niegdyś w szczególnych warunkach (czyli np. pobierające pomostówki). Podobne zasady dotyczą rencistów.

Seniorzy chcą pracować. Jest nowe badanie

Kwestia wydłużania aktywności zawodowej wciąż pozostaje wyzwaniem w związku z sytuacją demograficzną. Polskie społeczeństwo się starzeje. Zgodnie z raportem GUS od 2006 roku odnotowuje się systematyczny wzrost udziału seniorów w populacji. W 2005 roku stanowili oni 17,2 proc. ogółu ludności, a w 2023 roku ich udział wyniósł już 26,3 proc.

Z badania SW Research, przeprowadzonego na zlecenie Job Impulse, wynika, że 71 proc. osób po 60. roku życia chce pracować. Ich preferencje są jednak w tym względzie zróżnicowane. Najwięcej osób (tj. 35 proc.) wyraziło chęć pracy umysłowej, kolejne 16,7 proc. respondentów preferuje proste zajęcia, niewymagające specjalistycznych kwalifikacji. Z drugiej strony 14,1 proc. seniorów chciałoby podjąć pracę właśnie w zawodzie wymagającym sprofilowanych umiejętności. Natomiast tylko 5,3 proc. badanych wyraziło zainteresowanie pracą fizyczną.

Najważniejszą motywacją seniorów do kontynuowania aktywności zawodowej jest potrzeba dodatkowego dochodu. Taką przyczynę wskazało 62,9 proc. respondentów. Kolejnym istotnym powodem jest chęć utrzymywania rutyny zawodowej i aktywności, na co wskazało 41,3 proc. badanych. Z kolei utrzymywanie kontaktów społecznych oraz poczucie przynależności do zespołu było motywacją dla 35,8 proc. osób.

Dorabianie do emerytury. Nie tylko zdrowie ogranicza seniorom zarobkowanie

Ze wspomnianego badania wynika też, że największą przeszkodą w kontynuowaniu pracy zawodowej po 60. roku życia są problemy zdrowotne i ograniczenia fizyczne. Tak wskazało 40,5 proc. badanych. Drugą najczęstszą odpowiedzią jest brak ofert pracy dostosowanych do osób starszych, na co wskazało 37,4 proc. respondentów. Kolejne przyczyny mają zbliżoną częstotliwość wskazań: brak elastycznych form zatrudnienia (24,8 proc.), poczucie, że młodsze pokolenie postrzega seniorów jako mniej wartościowych pracowników (21,5 proc.), oraz zbyt szybkie tempo pracy i wysokie wymagania w firmach (20,4 proc.). Warto również zwrócić uwagę na wskazania dotyczące wypalenia zawodowego oraz presji społecznej (poczucia, że osoby starsze powinny już odpoczywać), niskich wynagrodzeń czy strachu przed wykluczeniem społecznym. Te odpowiedzi wskazywało ok. 15–18 proc. respondentów.