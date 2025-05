14. emerytura nie tylko dla seniorów. Dodatkowe świadczenie dostaną także znacznie młodsi

Omawiane świadczenie mogą uzyskać dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione, do ukończenia przez nie 16. roku życia, a jeśli się uczą – do ukończenia 25. roku życia, natomiast w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia (lub w przypadku kontynuowania nauki – przed ukończeniem 25. roku życia), wiek nie ma znaczenia. Jeżeli dziecko, które kontynuuje naukę, kończy 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to prawo do renty rodzinnej kończy się wraz z tym rokiem studiów.

Ponadto do renty rodzinnej prawo mają także wnuki oraz rodzeństwo, które zostało przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności co najmniej na rok przed śmiercią, a także inne dzieci, które zostały przyjęte na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie, z wyjątkiem tych dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Rentę rodzinną może także otrzymać wdowa lub wdowiec, jeśli do dnia śmierci pozostawali we wspólności małżeńskiej ze zmarłą osobą. Małżonek musi spełnić następujące warunki:

mieć ukończony 50. rok życia w chwili śmierci małżonka lub być niezdolnym do pracy, lub wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyło 16. roku życia (w przypadku uczenia się w szkole – 18. roku życia);

sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;

ukończyć 50. rok życia lub stać się niezdolnym do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Ile wynosi 14. emerytura?

Wysokość „czternastki” odpowiada wysokości minimalnej emerytury – w 2025 roku będzie to 1878,91 zł brutto. Jednak w przeciwieństwie do 13. świadczenia, w tym przypadku nałożone są pewne ograniczenia. Pełna kwota 14. emerytury przysługuje osobom, których wysokość świadczenia przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń nie przekracza 2900 zł. W przypadku wyższego świadczenia „czternastka” jest proporcjonalnie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Nie są wypłacane świadczenia niższe niż 50 zł.