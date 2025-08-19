Aktualizacja: 19.08.2025 21:29 Publikacja: 19.08.2025 13:37
Haga, stolicja Holandii
Foto: Bloomberg
Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że najmocniej przyspieszyły gospodarki Holandii, Hiszpanii i Rumunii, gdzie w II kwartale 2025 r. - w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku – odnotowano największy wzrost liczby rejestracji nowych przedsiębiorstw. Co ciekawe, nowych firm przybyło we wszystkich sektorach oprócz przemysłu.
Najwięcej nowych firm pojawiło się w transporcie – wzrost o 13,1 proc., informatyce i komunikacji (w górę o 8,2 proc.) oraz usługach finansowych (5,2 proc.). Prymusem jest Holandia, gdzie liczba rejestracji nowych firm wzrosła aż o 57,7 proc., w Hiszpanii było to 27,6 proc., w Rumunii zaś w drugim kwartale przybyło aż o jedną piątą więcej firm niż na początku roku.
Największy spadek nowych przedsiębiorstw odnotowano w Danii – o 18,2 proc., na Cyprze (-8,4 proc.) i w Niemczech, gdzie powstało o 6,2 proc. mniej firm niż na początku roku, co potwierdza sygnały o spowolnieniu gospodarczym Niemiec, najważniejszego partnera handlowego Polski. Z krajów europejskich, choć poza UE, słabo radzi sobie też Norwegia, która odnotowała spadek rejestracji nowych firm o -9,6 proc. i Czarnogóra (-9,4 proc.).
W tym samym czasie wzrosła również niestety liczba bankructw biznesów, która jest o 1,7 proc. większa niż na początku roku. Alarmujące wieści płyną pod tym względem z Łotwy, gdzie liczba zamkniętych firm wzrosła o 70 proc. z kwartału na kwartał, nielepiej jest na Cyprze – o 67 proc., kryzys przechodzi też Czarnogóra, gdzie wzrost bankructw o 60 proc. towarzyszy wyhamowaniu powstawania nowych firm.
Na europejskim tle, Polska wypada całkiem dobrze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę zakończenie działalności biznesu. Pod względem wzrostu liczby bankructw w Unii Europejskiej zajmujemy czwarte miejsce od końca. Polska zanotowała spadek bankructw tylko o 4,9 proc., mniej firm zakończyło dzialalność tylko w Estonii (o 28 proc.), Hiszpanii (8,3 proc.) i Chorwacji (7,1 proc.).
Mniej różowo w Polsce jest jednak pod względem rozwoju biznesu. Liczba nowych firm spadła śladowo wobec pierwszego kwartału, o 0,5 proc., co stawia nas w połowie unijnego peletonu. Z drugiej strony, w II kwartale 2025 r. w Polsce zarejestrowano blisko 89 tys. firm, co daje nam o 1,2 proc. wyższy wynik niż w tym samym czasie przed rokiem.
Jak tydzień temu opisywaliśmy w "Rzeczpospolitej", polscy przedsiębiorcy w pierwszej połowie roku najczęściej ogłaszali niewypłacalność w usługach, handlu, budownictwie i produkcji. Jednak skumulowane dane z pierwszego półrocza przyniosły nowy rekord liczby firm, które utraciły płynność finansową.
