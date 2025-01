W 2024 roku padł rekord. Coraz więcej Polaków ogłasza upadłość konsumencką

Do syndyka zgłosiło się już 400 wierzycieli Manufaktury. Będzie więcej

Upadek Manufaktury Piwa, Wódki i Wina staje się faktem. Do syndyka zgłosiło się już 400 wierzycieli spółki, reszta ma na to czas do 10 stycznia. Janusz Palikot upadek swojego alkoholowego imperium obserwuje z aresztu.