Gdzie w Polsce emeryci dostają najwyższe emerytury? Nowe dane wskazują na jeden region

Zestawienie średnich rent i emerytur z podziałem na regiony pochodzi z „Rocznika statystycznego województw 2024” GUS. Zostały w nim ujęte dane za 2023 r. Dotyczą średnich rent i emerytur (oraz samych emerytur) osób niebędących rolnikami ani byłymi pracownikami Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwa Sprawiedliwości. Do średnich nie wliczono też świadczeń wypłacanych na mocy umów międzynarodowych. W „Roczniku” osobno zaprezentowano średnie emerytury i renty rolników.

Z zestawienia wynika, że przeciętna emerytura i renta w Polsce w 2023 r. wynosiła 3364,38 zł brutto. Średnia dla samych emerytur była o ponad 100 zł wyższa i wynosiła 3492,87 zł brutto. Średnia emerytura i renta rolnicza jest zdecydowanie niższa. W 2023 r. kształtowała się na poziomie 1847,27 zł brutto.

Średnie emerytury i renty w województwach. Gdzie są najwyższe, a gdzie najniższe?

Najwyższe emerytury i renty w Polsce dostają mieszkańcy woj. śląskiego. Przeciętne świadczenie w tym regionie w 2023 r. wynosiło 3832,82 zł brutto, a więc było o prawie 470 zł wyższe niż średnia krajowa i o ponad 900 zł wyższe niż przeciętne emerytury i renty w woj. podkarpackim. Jest to region, w którym średnie emerytury i renty w 2023 r. były najniższe w Polsce. Wynosiły 2919,33 zł brutto.

Drugie miejsce od końca, jeśli chodzi o wysokość świadczeń, zajmuje woj. świętokrzyskie. Wysokość przeciętnego świadczenia wypłacanego emerytom i rencistom to 2949,48 zł brutto. Niewiele wyższe renty i emerytury dostają mieszkańcy Lubelszczyzny. Tam średnia to 2973,13 zł brutto. Czwarte miejsce od końca zajmuje woj. podlaskie z emeryturami i rentami na poziomie 2989,45 zł brutto. Jednocześnie jest to ostatnie województwo, w którym w 2023 r. przeciętne świadczenia nie przekraczały 3 tys. zł brutto.