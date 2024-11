Nowe dane o upadłości konsumenckiej. Rekordowa liczba ogłoszeń

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w 2019 roku liczba upadłości konsumenckich wynosiła niecałe 8 tysięcy. W 2020 było ich ponad 13 tys., rok później ponad 18 tys. Rekordowy jak dotąd był rok 2023, kiedy upadłość konsumencką ogłosiło aż 21 tys. osób.

Rekordowa liczba ogłoszeń upadłości konsumenckiej w październiku 2024

Do tej pory najwięcej upadłości konsumenckich ogłoszono w październiku 2023 roku. Było ich dokładnie 2072. Drugi najwyższy wynik zanotowano w marcu tego samego roku. Natomiast w październiku 2024 bankructwo ogłosiło 1971 osób. To trzeci najwyższy wynik od momentu wprowadzenia tej możliwości do polskiego prawa. W tym roku skorzystało z niej łącznie już 17,7 tys. osób. Jeśli w listopadzie i w grudniu przybędzie podobna liczba ogłoszeń, w 2024 roku upadłości konsumenckich może być więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku.



Od stycznia 2015 roku do końca października 2024 roku upadłość ogłosiło ponad 112 tys. konsumentów. W tym roku najwięcej było wśród nich osób w wieku 40-49 lat (27 proc.). Seniorzy powyżej 60 lat stanowią około 23 proc. Najmłodsza osoba miała 11 lat, a najstarsza 96. Częściej upadłość ogłaszali mężczyźni (52 proc.). Najliczniejszą grupą byli mieszkańcy Mazowsza, w szczególności Warszawy, i Śląska.