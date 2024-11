Jak można przeczytać na rządowej stronie internetowej poświęconej podatkom, ulga ta polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów do kwoty 85528 zł.

Przychody te senior może osiągać z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);

umów zlecenie zawartych z firmą;

działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym (19 proc.), stawką 5 proc. oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

zasiłku macierzyńskiego, np. w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Emeryci i renciści dorobią więcej. Są nowe limity Nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów zaczną obowiązywać w grudniu, styczniu i lutym. To efekt opublikowanego właśnie komunikatu GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2024 r.

Dodatkowo senior z tytułu osiąganych przychodów musi podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Ulga dla pracujących seniorów przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, a więc kobietom powyżej 60. roku życia oraz mężczyznom powyżej 65. roku życia, którzy – mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych – nie pobierają świadczeń i są jednocześnie nadal aktywni zawodowo. Aby skorzystać z ulgi wystarczające jest samo nabycie prawa do emerytury. Oznacza to, że senior nie musi posiadać decyzji przyznającej to świadczenie. Aby skorzystać z PIT-0, musi złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi. Innym sposobem jest uwzględnienie ulgi w rocznym rozliczeniu podatkowym.