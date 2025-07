Zniechęcanie do nadpłaty ukarane

– Praktyki stosowane przez spółkę Profi Credit Polska mogą zniechęcać konsumentów do dokonywania nadpłat. Sytuacja, w której stan zobowiązań konsumentów nie ulega zmianie - mimo, że dokonując wyższych wpłat, podejmują większy wysiłek finansowy – kłóci się z ideą i celem wcześniejszej spłaty. Jednocześnie sama spółka może swobodnie dysponować nadpłaconymi środkami – do czasu ich zaliczenia zgodnie z przyjętą przez siebie zasadą lub dokonania rozliczenia pożyczki. Tym samym zdolność klienta spółki do przedterminowego uwolnienia się od długu ulega osłabieniu. To niedopuszczalne – zauważa Prezes UOKiK.

W związku z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów Prezes Urzędu nakazał zaprzestania wspomnianych praktyk i nałożył na Profi Credit Polska łącznie blisko 10,4 mln zł (10 399 882 zł) kary. Decyzja jest nieprawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.