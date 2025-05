Emerytura z ZUS i KRUS. Czy te dwa świadczenia można łączyć?

Warunki otrzymania emerytury z ZUS

W przypadku osób urodzonych do 31 grudnia 1948 roku emerytura z ZUS przysługuje po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn), gdy przynajmniej za jeden dzień opłacili składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na przykład jako pracownik lub osoba prowadząca działalność pozarolniczą, a także nie mają emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Aby otrzymać emeryturę w minimalnej wysokości, konieczne jest, oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego, mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Prawo do wypłaty świadczeń z ZUS i KRUS

Jeżeli okaże się, że osoba, która ukończyła powszechny wiek emerytalny, legitymuje się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a także podlegała ubezpieczeniu w systemie powszechnym, zyskuje ona prawo zarówno do emerytury rolniczej, jak i pracowniczej. Tym samym ma prawo do wypłaty obu świadczeń – z ZUS i KRUS – jednocześnie.

Okresy składek KRUS a emerytura ZUS

W przypadku osoby, która ma ukończony wiek emerytalny i opłacała rolnicze ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednak krócej niż przez 25 lat, a jednocześnie ma też okresy ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, może wystąpić o prawo do przyznania emerytury z ZUS. Przy ustalaniu świadczenia zwiększa się je wówczas za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie zaświadczenia wydanego przez KRUS. Wysokość zwiększenia ustalana jest według zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej.