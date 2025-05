Renta wdowia z ZUS i KRUS? Seniorom może się przydać dodatkowy wniosek

Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jednak wypłaty ruszą dopiero w drugiej połowie roku. Osoby, które spełniają warunki, mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie, choć jeśli chcą otrzymać połączone świadczenia już od pierwszego miesiąca obowiązywania, muszą to zrobić najpóźniej do 31 lipca 2025 r.

Reklama

Która instytucja będzie stosowała ulgę podatkową w przypadku zbiegu świadczeń – ZUS czy KRUS?

Dla przypomnienia osoby uprawnione do renty wdowiej mogą wybrać jedną z dwóch opcji – 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. „własnego” świadczenia lub 100 proc. „własnego” świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej. Zbieg świadczeń oznacza, że jedno z nich np. emerytura osoby uprawnionej może być wypłacana przez ZUS, a renta rodzinna przez KRUS. Pojawiają się zatem pytania – czy każda z tych instytucji będzie odliczała od kwoty świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy i która z nich zastosuje ulgę podatkową?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – zarówno ZUS, jak i KRUS są zobowiązane do pobierania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Wynosi ona 12 proc. należnej kwoty. W odniesieniu do renty wdowiej obowiązują bowiem takie same zasady opodatkowania, jak w przypadku innych świadczeń. Co w takim razie z ulgą podatkową? Sytuacja jest analogiczna – zarówno ZUS, jak i KRUS zastosuje ulgę we własnym zakresie. Warto pamiętać, że każdy z tych organów pomniejszy kwotę zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł miesięcznie.

Renta wdowia z ZUS i KRUS? Może się przydać dodatkowy wniosek

Należy mieć na uwadze fakt, że każdemu podatnikowi przysługuje tylko jedno zmniejszenie podatku, niezależnie od liczby pobieranych świadczeń. Oznacza to, że jeśli oba organy pomniejszą zaliczkę o 300 zł, może się okazać, że po zakończeniu roku podatkowego powstanie niedopłata podatku. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, podatnik może złożyć w ZUS lub KRUS (w dowolnej z tych instytucji) wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o ulgę.