Wyróżniamy następujące kody:

Kod A – oznacza niezdolność do pracy z powodu tej samej choroby, która wcześniej powodowała absencję (np. kontynuacja leczenia tej samej choroby po krótkiej przerwie, nie dłuższej niż 60 dni).

Kod B – niezdolność do pracy spowodowana ciążą; pracownik może złożyć wniosek, aby ten kod nie był widoczny na zwolnieniu.

Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu. Osobie przebywającej na takim zwolnieniu nie przysługuje prawo do zasiłku przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia.

Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą. Pracownik może złożyć wniosek o jego ukrycie.

Kod E – choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inna choroba, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kod B lub D na zwolnieniu lekarskim. Jakie dają uprawnienia?

Na pisemny wniosek pacjenta na zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodu B oraz D. Brak tych kodów niesie za sobą jednak określone konsekwencje. Bez kodu B na zaświadczeniu kobieta w ciąży, której standardowo w czasie zwolnienia przysługuje 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, otrzyma tylko 80 proc. (w największym skrócie – podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika). Dopiero po dostarczeniu odrębnego zaświadczenia stanowiącego o stanie ciąży bądź po porodzie może dojść do wyrównania podstawy wymiaru zasiłku do 100 proc.

W przypadku osób chorujących na gruźlicę brak kodu D na zaświadczeniu oznacza z kolei, że otrzymają zasiłek na okres 182 dni, podczas gdy w przypadku gruźlicy przysługuje im 270 dni.



Kody literowe a numery statystyczne chorób

Elektroniczne zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) trafia bezpośrednio do ZUS-u oraz do pracodawcy (płatnika składek). Dlatego pracownik nie musi go dostarczać osobiście (nadal ma jednak obowiązek powiadomienia pracodawcy, że otrzymał zwolnienie). Warto wiedzieć, że pracodawca nie ma dostępu do wszystkich informacji podanych przez lekarza w zaświadczeniu e-ZLA. Widzi np. okres, na jaki zostało wystawione zwolnienie oraz opisane wyżej kody literowe (o ile zostaną podane). Te informacje mają wpływ na sposób naliczania zasiłku chorobowego. Nie ma tam jednak podanej informacji, na co dokładnie choruje pracownik.