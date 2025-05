Nie pracuj jak mrówka. Lepiej weź przykład z surykatki

– Choć subiektywnie nie odczuwają nadmiaru pracy, to obiektywny pomiar pokazuje ich chroniczne przeciążenie – zaznacza Alicja Kotłowska, która dla ułatwienia pomiaru pracy umieszcza w swej książce test „Koło praca–życie”. Kołowy wykres pozwala w prosty, wizualny sposób ocenić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Trudniej jest o nią pracownikom zdalnym i hybrydowym.

Rozsądny quiet quitting

Z badań Alicji Kotłowskiej wynika, że w warunkach pracy z domu znacznie trudniej wyznaczyć granicę między pracą a życiem prywatnym. Przestrzenie się zlewają, a zamiast work-life balance pojawia się tzw. work-life blend – stan ciągłego bycia w trybie zadaniowym, bez chwili odłączenia od technologii.

To prowadzi do chronicznego napięcia i może zwiększać ryzyko wypalenia zawodowego. Według danych UK Office of National Statistics pracownicy zdalni wypracowali średnio około sześciu niepłatnych nadgodzin tygodniowo (pracując częściej wieczorem oraz w weekendy) i rzadziej brali L4. Dlatego też warto przemyśleć, jaki model pracy najlepiej pasuje do nas i do naszych warunków w domu.

Jeśli nasza analiza wykaże, iż większość życia pochłania nam praca, może to oznaczać jeden z trzech problemów: jesteśmy w trybie kompulsywnego pracoholizmu; pracodawca stawia nierealne oczekiwania (w części firm widać ostatnio trend intensyfikacji pracy poprzez zwiększanie liczby zadań lub skracanie czasu przeznaczonego na ich wykonanie) albo nasza efektywność spadła i nie potrafimy wykonać naszych zadań w ciągu ośmiu godzin.

Każdy z tych problemów wymaga innej interwencji. Jeśli przeciążenie pracą wynika z kompulsywnego pracoholizmu, niezbędna będzie pomoc psychoterapeuty, bo pracoholizm jest drogą do wypalenia zawodowego.