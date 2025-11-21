Naboje rozłożone na torach kolejowych w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje specjalna grupa śledcza

Policję poinformował w piątek rano pracownik firmy koordynującej roboty torowe. Dwa ślepe naboje związane drutem zamocowane były na uchwycie jednej z szyn, mocującym ją do podkładu.

Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przekazał że ktoś podłożył na torach tzw. ślepe naboje karabinowe. - Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia – zapewnił w rozmowie z RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.

„Głupi żart”? To jedna z wersji policji

zdaniem wielkopolskiej policji czyn ten mógł być „prowokacją" i „próbą sprawdzania reakcji służb”. Taka jest też jedna z wersji branych pod uwagę przez służby - że sprawcy mogło chodzić o nagłośnienie swojego czynu w kontekście ostatnich aktów dywersyjnych na kolei.

Policja dziękuje pracownikom technicznym PKP za czujność i przekazanie informacji.