Naboje rozłożone na torach kolejowych w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje specjalna grupa śledcza

Aktualizacja: 21.11.2025 10:59 Publikacja: 21.11.2025 10:56
Tory kolejowe
Foto: Adobe Stock
Policję poinformował w piątek rano pracownik firmy koordynującej roboty torowe. Dwa ślepe naboje związane drutem zamocowane były na uchwycie jednej z szyn, mocującym ją do podkładu.
Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przekazał że ktoś podłożył na torach tzw. ślepe naboje karabinowe. - Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia – zapewnił w rozmowie z RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.
zdaniem wielkopolskiej policji czyn ten mógł być „prowokacją" i „próbą sprawdzania reakcji służb”. Taka jest też jedna z wersji branych pod uwagę przez służby - że sprawcy mogło chodzić o nagłośnienie swojego czynu w kontekście ostatnich aktów dywersyjnych na kolei.
Policja dziękuje pracownikom technicznym PKP za czujność i przekazanie informacji.
Czytaj więcej
- Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia. Rosja realizuje kolejny e...
Wzmożona czujność służb i pracowników kolei jest związana z aktami dywersji, do których doszło w dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa-Dorohusk.
W Polsce od 19 listopada 2025 r. obowiązuje trzeci stopień alarmowy „Charlie”.
Czytaj więcej
„Akt dywersji”, „sabotaż”, „rosyjski ślad” – takie określenia towarzyszą dywersji na kolei, do kt...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Policję poinformował w piątek rano pracownik firmy koordynującej roboty torowe. Dwa ślepe naboje związane drutem zamocowane były na uchwycie jednej z szyn, mocującym ją do podkładu.
Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przekazał że ktoś podłożył na torach tzw. ślepe naboje karabinowe. - Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia – zapewnił w rozmowie z RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dwaj agencji, którzy na linii kolejowej Warszawa–Lublin dokonali aktu dywersji, a następnie uciekli na Białoruś,...
„Akt dywersji”, „sabotaż”, „rosyjski ślad” – takie określenia towarzyszą dywersji na kolei, do której doszło na...
Karta SIM od telefonu i odcisk palca postawiony na miejscu zdradziły sprawców sabotażu na linii kolejowej – wyni...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
– Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zadziałał ten ładunek wybuchowy, mieliśmy bardzo dużo szczęścia – powiedział...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas