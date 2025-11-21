Reklama
Naboje rozłożone na torach kolejowych w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje specjalna grupa śledcza

Na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim ktoś podłożył tzw. ślepe naboje karabinowe. Na miejscu działa już specjalna grupa śledcza.

Aktualizacja: 21.11.2025 10:59 Publikacja: 21.11.2025 10:56

Naboje rozłożone na torach kolejowych w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje specjalna grupa śledcza

Tory kolejowe

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Policję poinformował w piątek rano pracownik firmy koordynującej roboty torowe.  Dwa ślepe naboje związane drutem zamocowane były na uchwycie jednej z szyn, mocującym ją do podkładu. 

Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przekazał że ktoś podłożył na torach tzw. ślepe naboje karabinowe. - Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia – zapewnił w rozmowie z RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.

„Głupi żart”? To jedna z wersji policji

zdaniem wielkopolskiej policji czyn ten mógł być „prowokacją" i „próbą sprawdzania reakcji służb”. Taka jest też jedna z wersji branych pod uwagę przez służby - że sprawcy mogło chodzić o nagłośnienie swojego czynu w kontekście ostatnich aktów dywersyjnych na kolei.

Policja dziękuje pracownikom technicznym PKP za czujność i przekazanie informacji. 

Akty dywersji w miejscowościach Mika i Głąb

Wzmożona czujność służb i pracowników kolei jest związana z aktami dywersji, do których doszło w dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa-Dorohusk.

W Polsce od 19 listopada 2025 r. obowiązuje trzeci stopień alarmowy „Charlie”.

Źródło: rp.pl

