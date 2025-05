Poseł Bogucki: to skończy się wyprowadzeniem religii ze szkoły

Zdaniem posła Zbigniewa Boguckiego, przedstawiciela wnioskodawców, celem takiego pominięcia oceny z religii była chęć zepchnięcia lekcji tych na margines szkolnego harmonogramu, a tym samym obniżenie ich do przedmiotu drugiej lub trzeciej kategorii. – To ma de facto doprowadzić do wyprowadzenia religii ze szkoły – podkreślał podczas czwartkowej rozprawy.

– A przecież fundamentem projektu nazywanego Unią Europejską – zmieniającego się poprzez kolejne traktaty – były również założenia wartości etyki chrześcijańskiej, a więc także wszystkie wartości głoszone przez Kościół katolicki. To zostało zupełnie pominięte – mówił przed TK.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji nie stawił się na rozprawie.

Posłowie PiS skarżyli się na nową organizację lekcji religii w szkołach. TK umorzył postępowanie, bo wcześniej już orzekał w tej sprawie

Początkowo wniosek posłów był znacznie bardziej obszerny. Obejmował bowiem również znowelizowane rozporządzenie ministra (z lipca 2024 r.), ułatwiającego organizację lekcji religii i etyki w publicznych szkołach oraz przedszkolach w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. Posłowie argumentowali, że wydano je „bez uzgodnienia i porozumienia z władzami Kościoła Katolickiego (Episkopatu Polski)”. Zarzucali też, że zawiera ono przepis uzależniający decyzję o organizacji zajęć od liczby chętnych uczniów – co najmniej siedmiu z klasy lub oddziału. Przy braku frekwencji dzieci mają bowiem być łączone w grupy w podobnym wieku.

Jednak przepisami tego rozporządzenia TK zajmował się już pod koniec listopada ubiegłego roku, rozpatrując z kolei wniosek I prezes Sądu Najwyższego. I orzekł wówczas, że jest ono w całości niezgodne z konstytucją (chodziło o tryb, w jakim zostało wydane – naruszający zasadę konsensualnego regulowania relacji między państwem a Kościołem). Dlatego też w czwartek TK ograniczył się tylko do rozpoznania kwestii związanych z drugim z rozporządzeń (i umorzył postępowanie w pozostałym zakresie).