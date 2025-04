Tomasz P. Terlikowski: Kościół niech dobrze przemyśli jedną lekcję religii w szkole

Media już otrąbiły, że Kościół zajął się powrotem katechezy do parafii. Powód? Zapowiedzi bp. Artura Ważnego o tym, że od 2026 r. katecheza będzie w każdej parafii. Kłopot w tym, że media pod terminem, którego używa biskup, rozumieją coś nieco innego niż Kościół. Gdy o katechezie w parafiach piszą dziennikarze, zazwyczaj mają na myśli zapowiedź powrotu lekcji religii do salek katechetycznych, co niektórzy starsi już wiekiem ludzie pamiętają (mnie to akurat dotyczy, choć ja pamiętam także wprowadzenie katechezy do szkół). Gdy to samo mówi biskup, myśli raczej o zdynamizowaniu życia parafialnego i katechizację (czyli głębsze wprowadzenie w wiarę nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych). Media myślą o szkole, Kościół zaś raczej o pogłębionej formacji, której rzeczywiście brakuje.