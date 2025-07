Czasy prehistoryczne nie są dość dobrze wyeksploatowane w naszej popkulturze. Wydaje się, że królują w niej inne tematy, choć zdarzy się taka animacja jak „Epoka lodowcowa”. Tak jest, ale… tylko na pierwszy rzut oka. Stereotypowo wyobrażamy sobie, że nie ma za bardzo co opowiadać o okresie, gdy człowiek dopiero co oderwał się od drzewa. Co on mógł mieć za życie – dwa razy zjadł jabłko, raz maliny i gruszkę i czas do grobu. A jednak coś tam się działo, wystarczająco dużo, aby pobudzić wyobraźnię twórców. Dzięki temu możemy się cieszyć prehistorycznymi komiksami („Lucy. Nadzieja”, „Neandertalczyk”, „Walka o ogień”, seria „Turok”) czy grami komputerowymi („Far Cry Primal”, „Ancestors: The Humankind Odyssey”, „Dawn of Man”, „Sapiens”). Naturalnie, gry planszowe nie mogą być gorsze i swoje prehistoryczne wątki mieć muszą!

Uwaga na Posiłki

W „Mesos” przenosimy się w przeszłość o tysiące lat. Koczowniczy łowcy i zbieracze właśnie wywalczyli sobie swój skrawek miejsca na ziemi i zaczęli organizować się w małe skupiska. Wykształcili role społeczne oraz zbudowali pierwsze osady – tak zaczęła się wielka rewolucja. Badacze nadali temu okresowi (na Bliskim Wschodzie ok. 11-7 tys. lat przed Chrystusem, a na terenie Niżu Środkoweuropejskiego, czyli także dzisiejszej Polski – ok. 8-4,8 tys. lat) nazwę mezolit, a „Mesos” opowiada o losach człowieka z tamtych czasów.

Wcielamy się w rolę wodza wioski, który przydziela zadania członkom plemienia, wznosi wyspecjalizowane budowle, przygotowuje się na nadchodzące wydarzenia oraz, oczywiście, prowadzi swoje plemię ku zwycięstwu. Tak, to właśnie nasze przeznaczenie, dzięki któremu przez około pół godzinki będziemy rywalizować z innymi graczami (piątka to maksimum), żeby udowodnić, że to my jesteśmy najlepszym wodzem, który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa.

Zasady „Mesos” nie są skomplikowane. W każdej rundzie (a będzie ich dziesięć) będziemy dobierać karty do naszej osady z dwóch torów (górnego i dolnego), aby rozbudowywać wioskę oraz wykorzystywać ich specjalne efekty. Na samym początku rundy rozmieścimy nasz totem na jednym z pól na torze ofiary. Dane pole określa, ile kart będziemy dobierać (np. jedną z góry lub jedną z góry i jedną z dołu, lub dwie z dołu itd.).