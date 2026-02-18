Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czystki w PiS? Możliwe zawieszenia ważnych polityków

W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości trwają rozmowy dotyczące wzmocnienia dyscypliny partyjnej. Według nieoficjalnych informacji prezes PiS Jarosław Kaczyński rozważa zawieszenie w prawach członka partii części posłów i działaczy, którzy zdaniem władz publicznie podsycają wewnętrzne spory.

Publikacja: 18.02.2026 08:18

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Albert Zawada

Przemysław Malinowski

Zawieszenia miałyby dotyczyć osób, które mimo apeli o powściągliwość zabierają głos w sprawach ocenianych jako „szkodliwe” dla wizerunku ugrupowania. Decyzje mogą zapaść w najbliższych dniach.

– Nie będzie wyjątków, nawet dla osób zasłużonych – mówi „Super Expressowi” jeden z rozmówców zbliżonych do kierownictwa partii. Jak dodaje, kolejne publiczne konflikty negatywnie wpływają na notowania ugrupowania. Z ostatnich sondaży wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 pkt. proc. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych.

Dyscyplina w PiS i możliwe zawieszenia posłów

Z ustaleń wynika, że Jarosław Kaczyński konsultuje potencjalne decyzje z szefem klubu parlamentarnego Mariuszem Błaszczakiem oraz europosłem Joachimem Brudzińskim. Chodzi o krótką listę nazwisk osób, które mają ignorować partyjne ustalenia i prowadzą spory w przestrzeni publicznej.

Po wyjściu ze szpitala prezes PiS zapowiedział, że każdy polityk zabierający głos w wewnętrznych sporach musi liczyć się z konsekwencjami, w tym z zawieszeniem w prawach członka partii. Podkreślił, że taka decyzja może mieć wpływ na dalszą karierę polityczną.

W nieoficjalnych rozmowach pojawiają się nazwiska kilku znanych polityków. Wśród nich wymieniany jest Michał Dworczyk, który wcześniej otrzymał ostrzeżenie, a mimo to ponownie publicznie zabrał głos w sporze wewnątrz ugrupowania.

W kontekście napięć w partii wskazywani są także Jacek Kurski oraz Sebastian Kaleta. Ten ostatni miał narazić się władzom partii ostrą krytyką skierowaną pod adresem Ryszarda Terleckiego. W rozmowach pojawia się również wątek aktywności Dariusza Mateckiego.

Według rozmówców z PiS decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji mogą zapaść po analizie aktywności medialnej i publicznych wypowiedzi poszczególnych polityków.

Mateusz Morawiecki i jego zaplecze

Ograniczoną aktywność medialną wykazuje były premier Mateusz Morawiecki, jednak część kojarzonych z nim polityków pozostaje aktywna. W ostatnich dniach uwagę zwróciła wypowiedź Olgi Semeniuk-Patkowskiej, która stwierdziła, że nie widzi innego kandydata PiS na premiera niż Morawiecki.

Kwestia dyscypliny partyjnej ma być omawiana na najbliższym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Michał Dworczyk Sebastian Kaleta Dariusz Matecki
