Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Zawieszenia miałyby dotyczyć osób, które mimo apeli o powściągliwość zabierają głos w sprawach ocenianych jako „szkodliwe” dla wizerunku ugrupowania. Decyzje mogą zapaść w najbliższych dniach.
– Nie będzie wyjątków, nawet dla osób zasłużonych – mówi „Super Expressowi” jeden z rozmówców zbliżonych do kierownictwa partii. Jak dodaje, kolejne publiczne konflikty negatywnie wpływają na notowania ugrupowania. Z ostatnich sondaży wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 pkt. proc. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych.
Z ustaleń wynika, że Jarosław Kaczyński konsultuje potencjalne decyzje z szefem klubu parlamentarnego Mariuszem Błaszczakiem oraz europosłem Joachimem Brudzińskim. Chodzi o krótką listę nazwisk osób, które mają ignorować partyjne ustalenia i prowadzą spory w przestrzeni publicznej.
Po wyjściu ze szpitala prezes PiS zapowiedział, że każdy polityk zabierający głos w wewnętrznych sporach musi liczyć się z konsekwencjami, w tym z zawieszeniem w prawach członka partii. Podkreślił, że taka decyzja może mieć wpływ na dalszą karierę polityczną.
W nieoficjalnych rozmowach pojawiają się nazwiska kilku znanych polityków. Wśród nich wymieniany jest Michał Dworczyk, który wcześniej otrzymał ostrzeżenie, a mimo to ponownie publicznie zabrał głos w sporze wewnątrz ugrupowania.
W kontekście napięć w partii wskazywani są także Jacek Kurski oraz Sebastian Kaleta. Ten ostatni miał narazić się władzom partii ostrą krytyką skierowaną pod adresem Ryszarda Terleckiego. W rozmowach pojawia się również wątek aktywności Dariusza Mateckiego.
Według rozmówców z PiS decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji mogą zapaść po analizie aktywności medialnej i publicznych wypowiedzi poszczególnych polityków.
Ograniczoną aktywność medialną wykazuje były premier Mateusz Morawiecki, jednak część kojarzonych z nim polityków pozostaje aktywna. W ostatnich dniach uwagę zwróciła wypowiedź Olgi Semeniuk-Patkowskiej, która stwierdziła, że nie widzi innego kandydata PiS na premiera niż Morawiecki.
Kwestia dyscypliny partyjnej ma być omawiana na najbliższym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS.
