Zawieszenia miałyby dotyczyć osób, które mimo apeli o powściągliwość zabierają głos w sprawach ocenianych jako „szkodliwe” dla wizerunku ugrupowania. Decyzje mogą zapaść w najbliższych dniach.

Reklama Reklama

– Nie będzie wyjątków, nawet dla osób zasłużonych – mówi „Super Expressowi” jeden z rozmówców zbliżonych do kierownictwa partii. Jak dodaje, kolejne publiczne konflikty negatywnie wpływają na notowania ugrupowania. Z ostatnich sondaży wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego traci do KO niemal 10 pkt. proc. Na PiS chce głosować 22,7 proc. badanych.

Dyscyplina w PiS i możliwe zawieszenia posłów

Z ustaleń wynika, że Jarosław Kaczyński konsultuje potencjalne decyzje z szefem klubu parlamentarnego Mariuszem Błaszczakiem oraz europosłem Joachimem Brudzińskim. Chodzi o krótką listę nazwisk osób, które mają ignorować partyjne ustalenia i prowadzą spory w przestrzeni publicznej.

Po wyjściu ze szpitala prezes PiS zapowiedział, że każdy polityk zabierający głos w wewnętrznych sporach musi liczyć się z konsekwencjami, w tym z zawieszeniem w prawach członka partii. Podkreślił, że taka decyzja może mieć wpływ na dalszą karierę polityczną.