Po nieobecności na Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba PiS, prezes Jarosław Kaczyński wraca do pracy w biurze. Wcześniej, po wyjściu ze szpitala pracował „zdalnie”, a teraz zaczyna się zajmować sprawami partii w pełnym wymiarze. Jak mówią nam politycy PiS, nawet przebywając w szpitalu Kaczyński monitorował działania własnego ugrupowania, np. w sprawie politycznego uderzenia na marszałka Czarzastego. PiS jest zadowolone z rezultatów tej akcji, przede wszystkim ze względu na to, że zepchnęła na chwilę przynajmniej na dalszy plan partyjne wojny w środku. Teraz Kaczyński zajmie się poszukiwaniem kolejnych tego typu inicjatyw, które mają utrzymać jego partyjne wojsko „w szeregu”. Sam zresztą lubi wojskową terminologię (np. w 2017 r. przy okazji dwulecia pierwszej kadencji mówił, że trzeba „podciągnąć tabory” w sprawie programu Mieszkanie Plus). Co jest jeszcze na jego „liście zadań” po powrocie do pracy po chorobie?
Od kilkunastu godzin politycy PiS prowadzą w mediach społecznościowych zmasowaną ofensywę przeciwko programowi SAFE. Ustawa o tym programie przechodzi właśnie przez Sejm i była też przedmiotem posiedzenia RBN, co szeroko opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”. W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w serwisie X sprzeciw wobec tej ustawy. W piątek Sejm przyjął ją ze sprzeciwem PiS i Konfederacji.
Politycy PiS porównywali SAFE do KPO i przekonywali od kilkunastu godzin, że fundusze na obronność będą podlegały takim samym blokadom – jeśli w 2027 r. zmieni się rząd. Jak jednak pokazuje analiza Res Futury z czwartku wieczorem, tylko 18 proc. komentarzy w sieci wobec SAFE jest pozytywnych, 78 proc. to krytyka. Wygląda na to, że akcja PiS w sprawie SAFE jest do tej pory skuteczna. Po tym jak SAFE został przyjęty przez Sejm, ustawa trafi do Senatu, a później do prezydenta – ten ma wątpliwości po dyskusji w tej sprawie na RBN.
W ostatnich miesiącach w PiS najważniejszym tematem był potencjalny kandydat na premiera. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeszcze w grudniu ubiegłego roku PiS rozważało zgłoszenie kogoś w Sejmie – byłaby to nowa wersja pomysłu z 2012 r., kiedy kandydatem na technicznego szefa rządu został prof. Piotr Gliński (pojawił się na tablecie w rękach Jarosława Kaczyńskiego). Tym razem typowany był szef KPRP Zbigniew Bogucki, ale na ten pomysł nie zgodził się prezydent Karol Nawrocki.
Co z tym pomysłem po wyjściu prezesa PiS ze szpitala? Z naszych rozmów wynika, że teoretycznie nic się nie zmienia, poszukiwania trwają, ale w praktyce akcja może zostać zawieszona lub nawet odwołana. To wynika z prostej kalkulacji, że nie ma aktualnie takiego kandydata, wokół którego skupiłoby się całe partyjne wojsko Kaczyńskiego. Poza wspomnianym Boguckim lub kimś innym z otoczenia prezydenta, ale na to on sam musiałby wyrazić zgodę.
Pytanie, które padło w PiS dotyczyło też tego, jak partia funkcjonowała pod nieobecność Kaczyńskiego. Lider PiS śledził sytuację nawet „z oddali”, ale siłą rzeczy nie uczestniczył w życiu partyjnym. To siłą rzeczy zbudowało przestrzeń „na harce” dla tych polityków, którzy marzą o przejęciu kiedyś kontroli nad ugrupowaniem. Ale ich poczynania obserwował Kaczyński – ze szpitala, a później pracując zdalnie na Saskiej Kępie, gdzie tymczasowo mieszka u Jana Marii Tomaszewskiego, swojego kuzyna.
Na pewno na liście zadań prezesa PiS jest rozwiązanie problemów, jakie niesie za sobą kolejna publiczna sprzeczka polityków jego partii, która błyskawicznie rozlała się na platformy społecznościowe. Chodzi o sprzeczkę między Sebastianem Kaletą a Ryszardem Terleckim w Sejmie. Obydwaj należą do przeciwstawnych frakcji w PiS. Terleckiemu bliżej do grupy premiera Mateusza Morawieckiego, Kaleta to jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Pod adresem Terleckiego padają ze strony „ziobrystów” określenia, że celowo sprowokował całą sytuację.
W 2026 r. nie ma na horyzoncie żadnych wyborów ogólnokrajowych. Ale w Krakowie akcja referendalna przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu z KO nabiera rozpędu. Jest już 50 tys. podpisów na 60 tys. wymaganych. Organizatorzy chcą jednak zebrać ich ponad 100 tys. Centrala PiS w Warszawie bardzo uważnie śledzi sytuację, aby pozostać w gotowości na scenariusz, w którym dochodzi do referendum, a w konsekwencji do przyspieszonych wyborów na prezydenta Krakowa. PiS wcześniej już włączyło się w akcję referendalną po uważnej analizie sytuacji przez Kaczyńskiego jeszcze przed tym, jak trafił do szpitala. Teraz z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że na Nowogrodzkiej powołano specjalny zespół do spraw referendum. Jego wstępny termin, który jest podawany w Krakowie, to 14 czerwca. Jeśli zaś dojdzie do odwołania Miszalskiego, to wybory mogą odbyć się w wakacje. PiS – podobnie jak inne partie – szykuje scenariusze na taką ewentualność, czyli na wystawienie w tym roku kandydata na prezydenta miasta.
Najbliższe dni pokażą, na ile PiS po powrocie prezesa będzie w stanie próbować narzucić inicjatywy w kolejnych sprawach – nie tylko w sprawie Czarzastego czy SAFE, ale też wykraczające poza taktykę. Kaczyński przez ostatnie tygodnie na pewno miał o czym myśleć. W ostatnim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, PiS osłabło do rekordowego poziomu 23 proc. A to nie zwiastuje najlepiej na wiosnę – chyba że sprawa Czarzastego, a teraz SAFE zmobilizowały wyborców i zapobiegły dalszym spadkom.
