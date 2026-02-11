Chociaż dwa tygodnie po rozpoczęciu zbiórki podpisów jest już ponad 40 tys. (potrzeba co najmniej 60 tys., a cel organizatorów jest większy i wynosi co najmniej 100 tys.), to aby referendum było ważne frekwencja musi wynosić co najmniej 158 tys. osób. Czyli ok. 30 tys. więcej niż wynosił wynik Łukasza Gibały, rywala obecnego prezydenta, w II turze wyborów na prezydenta Krakowa w 2024 roku. To podstawowy problem organizatorów referendum, z którego zdają sobie sprawę wszyscy zaangażowani w ten projekt. – Sprawienie, że w dzień bez wyborów ogólnokrajowych mieszkańcy pójdą do urn wyborczych będzie poważnym wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli Miszalski nie będzie popełniał błędów – przyznaje jeden z naszych rozmówców. I dodaje, że jeśli referendum się nie uda, to prezydent miasta wyjdzie z niego wzmocniony.

Co na to wszystko opozycja w mieście? – Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale tym razem będzie silniejsza mobilizacja wyborców konserwatywnych przeciwko Miszalskiemu, czego nie było w II turze wyborów w 2024 r. To wypełni lukę – mówi jeden z naszych rozmówców znający sytuację. W 2024 pod koniec kampanii prezydenckiej wyborcy konserwatywni dostali sygnał od posłanki Małgorzaty Wassermann z PiS, by nie popierać Gibały w II turze. To zdemobilizowało częściowo wyborców PiS. Teraz Wassermann poparła oficjalnie referendum razem z lokalnym PiS zaangażowanym w akcję.

Na akcję referendalną w Krakowie nakładają się wybory w KO

8 marca 2026 r. odbędą się ogólnokrajowe wybory na szefa Koalicji Obywatelskiej. Kandydat jest tylko jeden – Donald Tusk. Wybory odbędą się na wszystkich szczeblach, w tym w regionach. Czy Aleksander Miszalski będzie kandydował ponownie na szefa regionu? 20 lutego mija termin zgłaszania się kandydatów i kandydatek. Z naszych rozmów z politykami KO zarówno z Krakowa, jak i na wysokich szczeblach w Warszawie wynika, że Miszalski będzie ponownie startował. A każda inna decyzja nie wchodzi w tym momencie w grę. Byłaby odebrana jako brak wiary „centrali” w Miszalskiego.

Wybory w KO odbędą się przed końcem akcji referendalnej. I na pewno w ten czy inny sposób będą wykorzystane przez rywali Miszalskiego. W KO panuje jednak przekonanie, że nawet w bardziej zapalnych regionach sytuacja jest dużo spokojniejsza, niż miało to miejsce w poprzednich partyjnych wyborach, które odbyły się jesienią 2021 r. Priorytetem Donalda Tuska jest jednak poukładanie sytuacji w partii, w której łączą się struktury PO, Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. Ich pełne scalenie jest istotne zwłaszcza przed jesienią, gdy powinna ruszyć prekampania przed wyborami do Sejmu. Ewentualne przyspieszone wybory w Krakowie w tym samym czasie byłyby tematem ogólnokrajowym, a to byłby już dla KO pewien kłopot.