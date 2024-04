Wybory samorządowe 2024: Dwugłos w Prawie i Sprawiedliwości

Wpis Wassermann oznacza, że w przestrzeni publicznej pojawił się dwugłos ze strony działaczy PiS co do II tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Według informacji, które podaje radio RMF FM, lokalne struktury PiS w Krakowie udzieliły poparcia Łukaszowi Gibale. Lokalni politycy zaapelowali, aby na drugą turę wyborów iść i by nie głosować w niej na kontrkandydata Gibały — Aleksandra Miszalskiego.

Natomiast w czasie debaty kandydatów na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała miał stwierdzić wymijająco, że podchodzi krytycznie do ostatnich ośmiu lat rządów i choć rozumie, że dla PiS jest "mniejszym złem", to nie zamierza poparcia politycznego partii Jarosława Kaczyńskiego przyjmować. Ale zaznaczył, że nie zamierza go również odrzucać.

Jak mówił w rozmowie z Michałem Kolanko Łukasz Pawłowski wyborcy PiS mogą rozstrzygnąć o tym, kto zostanie prezydentem Krakowa.