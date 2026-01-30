Rzeczpospolita
Wydarzenia
48 min. 7 sek.

Pod Wawelem Miszalski ma problem, serial Polska 2050 bez końca, co z ambasadorami?

Akcja referendalna przeciwko prezydentowi Krakowa nabiera tempa i może mieć konsekwencje wykraczające poza lokalną politykę. Do tego dochodzi przeciągający się spór o ambasadorów między Pałacem Prezydenckim a MSZ oraz coraz głębszy kryzys w Polsce 2050.

Publikacja: 30.01.2026 17:00

Michał Kolanko, Michał Płociński

O najważniejszych wydarzeniach politycznego tygodnia rozmawiają Michał Kolanko i Michał Płociński w kolejnym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.

Aleksander Miszalski
Polityka
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski może stracić stanowisko

Kraków: referendum, które nie wzięło się znikąd

Pierwsza część podcastu poświęcona jest sytuacji w Krakowie i inicjatywie referendalnej przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu. Punktem zapalnym stała się strefa czystego transportu, ale – jak podkreślają prowadzący – to tylko hasło, pod którym skumulowały się dużo głębsze problemy miasta. – To jest tylko kropla, która przelała czarę. Te krople drążyły skałę wawelską dużo wcześniej – mówi Michał Kolanko. – Z perspektywy Warszawy w ogóle nie rozumiemy krakowskich emocji i krakowskiej polityki – dodaje Michał Płociński.

W rozmowie pojawia się wątek brutalnej kampanii samorządowej, niskich oczekiwań po odejściu Jacka Majchrowskiego, chaosu komunikacyjnego wokół SCT, ale też problemów strukturalnych: zadłużenia miasta, polityki kadrowej i sposobu komunikowania się nowego prezydenta z mieszkańcami. – W Krakowie jest dziś wyraźne poczucie dryfu i zmarnowanego początku kadencji – ocenia Kolanko.

Radosław Sikorski
Polityka
Parytet nominacji, roszady na stanowiskach, a może dalszy klincz? Co dalej z konfliktem o nominacje ambasadorskie
Ambasadorowie i brak sprawczości państwa

Druga część podcastu dotyczy sporu o obsadę ambasad między Pałacem Prezydenckim a rządem. Prowadzący zastanawiają się, dla kogo ten konflikt jest większym problemem i dlaczego – mimo deklaracji – porozumienie wciąż pozostaje odległe. – Gdyby to nie był problem dla obu stron, to nikt nie szukałby rozwiązania – zauważa Michał Płociński. – Dziewięćdziesiąt proc. Polaków mówi, że rząd i prezydent powinni się dogadać w sprawach zagranicznych. To mówi wszystko – dodaje. Kolanko zwraca uwagę na wymiar wizerunkowy i praktyczny braku ambasadorów w kluczowych stolicach. – Mówimy, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, a nie mamy ambasadora w Waszyngtonie. To wygląda niepoważnie – podkreśla. – Ten klincz jest destrukcyjny dla polskiej dyplomacji i wcześniej czy później ktoś inny wykorzysta szanse, które my tracimy – dodaje. W rozmowie pojawia się też pytanie, czy ewentualny kompromis mógłby wzmocnić Radosława Sikorskiego jako polityka „sprawczego”, czy raczej narazić go na ataki ze strony twardego elektoratu KO.

Premier Donald Tusk i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska
Polityka
Paulina Hennig-Kloska przejmie władzę w Polsce 2050 i zostanie wicepremierką

Polska 2050: trzy frakcje i polityczny serial bez scenariusza

Ostatnia część podcastu to obszerna analiza kryzysu w Polsce 2050. Kolanko i Płociński opisują partię jako projekt rozdarty między merytoryką a permanentnym chaosem organizacyjnym i personalnym. – To jest partia, która punktowo zrobiła kilka sensownych rzeczy, ale kompletnie nie umiała robić polityki – mówi Płociński. – Amatorzy są nieprzewidywalni. Zawodowcy są przewidywalni – dodaje Kolanko, który wspomina, że przez to nie wiadomo, co wydarzy się w partii po sobotnich wyborach na szefa. – Najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Pauliny Hennig-Kloski i jakaś forma porozumienia, ale wyjście Hołowni z częściami klubu wciąż pozostaje realnym ryzykiem – ocenia Kolanko. Podcast kończy się wnioskiem, że kryzys Polski 2050 to nie tylko problem jednej partii, ale czynnik destabilizujący całą koalicję rządzącą – zwłaszcza w momencie, gdy na horyzoncie pojawiają się kolejne trudne tematy, od KSeF po geopolitykę.

Źródło: rp.pl

