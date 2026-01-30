Ambasadorowie i brak sprawczości państwa

Druga część podcastu dotyczy sporu o obsadę ambasad między Pałacem Prezydenckim a rządem. Prowadzący zastanawiają się, dla kogo ten konflikt jest większym problemem i dlaczego – mimo deklaracji – porozumienie wciąż pozostaje odległe. – Gdyby to nie był problem dla obu stron, to nikt nie szukałby rozwiązania – zauważa Michał Płociński. – Dziewięćdziesiąt proc. Polaków mówi, że rząd i prezydent powinni się dogadać w sprawach zagranicznych. To mówi wszystko – dodaje. Kolanko zwraca uwagę na wymiar wizerunkowy i praktyczny braku ambasadorów w kluczowych stolicach. – Mówimy, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, a nie mamy ambasadora w Waszyngtonie. To wygląda niepoważnie – podkreśla. – Ten klincz jest destrukcyjny dla polskiej dyplomacji i wcześniej czy później ktoś inny wykorzysta szanse, które my tracimy – dodaje. W rozmowie pojawia się też pytanie, czy ewentualny kompromis mógłby wzmocnić Radosława Sikorskiego jako polityka „sprawczego”, czy raczej narazić go na ataki ze strony twardego elektoratu KO.

Polska 2050: trzy frakcje i polityczny serial bez scenariusza

Ostatnia część podcastu to obszerna analiza kryzysu w Polsce 2050. Kolanko i Płociński opisują partię jako projekt rozdarty między merytoryką a permanentnym chaosem organizacyjnym i personalnym. – To jest partia, która punktowo zrobiła kilka sensownych rzeczy, ale kompletnie nie umiała robić polityki – mówi Płociński. – Amatorzy są nieprzewidywalni. Zawodowcy są przewidywalni – dodaje Kolanko, który wspomina, że przez to nie wiadomo, co wydarzy się w partii po sobotnich wyborach na szefa. – Najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Pauliny Hennig-Kloski i jakaś forma porozumienia, ale wyjście Hołowni z częściami klubu wciąż pozostaje realnym ryzykiem – ocenia Kolanko. Podcast kończy się wnioskiem, że kryzys Polski 2050 to nie tylko problem jednej partii, ale czynnik destabilizujący całą koalicję rządzącą – zwłaszcza w momencie, gdy na horyzoncie pojawiają się kolejne trudne tematy, od KSeF po geopolitykę.