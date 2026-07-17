Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że - jak wynika z kontroli przeprowadzonej od 1 stycznia 2023 r. do 1 września 2025 r. - „w dziewięciu szpitalach niektórzy lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku – w szpitalu powiatowym w Sulęcinie – przez 144 godziny, podobnie jak lekarz pogotowia ratunkowego w Radomiu”.

Kontrola NIK wykazała przeciążenie SOR-ów

Dodała, że długotrwałe świadczenie pracy dotyczyło także ratowników medycznych. „W wojewódzkiej stacji pogotowia w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, co oznacza średnio ponad 15 godzin każdego dnia” - przekazała NIK.

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Jak czytamy, „przedłużanie dyżurów było możliwe dzięki zatrudnianiu pracowników medycznych na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku których, w przeciwieństwie do umów o pracę, nie stosuje się limitów czasu pracy” .

Kontrola wykazała też przeciążenie SOR-ów. „Niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego ponad sześć na dziesięć nie wymagało dalszej hospitalizacji, a tylko 6,2 proc. pacjentów znajdowało się grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego” - podała Izba.

Największym problemem jest brak lekarzy chętnych do pracy w ratownictwie medycznym

Kontrolerzy ustalili, że „najwięcej chorych przypadało na dni robocze w porze dziennej, co oznacza, że SOR-y były traktowane jako alternatywa dla kolejek w przychodniach”.

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Kontrola wykazała, że „brak lekarzy chętnych do pracy w ratownictwie medycznym to wciąż największy problem tego systemu”.

Jedną z rekomendacji Izby dla Ministerstwa Zdrowia jest „podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zwiększenia zasobu kadrowego lekarzy systemu, w szczególności lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej w systemie PRM”. 