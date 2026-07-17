Wygląda na to, że amerykański rynek akcji czeka kolejna spadkowa sesja. W piątek w godzinach przedpołudniowych kontrakty terminowe na indeks Nasdaq traciły około 1,5 proc., a kontrakty na S&P 500 znajdowały się około 0,8 proc. pod kreską. Inwestorzy przenoszą kapitał z rozgrzanych spółek technologicznych do bardziej defensywnych sektorów.

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W czwartek skupiający spółki przemysłowe indeks Dow Jones Industrial Average osłabił się jedynie o 0,2 proc., podczas gdy indeks szerokiego rynku S&P 500 stracił 0,51 proc., a technologiczny Nasdaq Composite spadł o 1,47 proc. Spadki po raz kolejny napędzała przecena producentów półprzewodników: Nvidia straciła 2,40 proc., AMD – 5,33 proc., Broadcom – 5,03 proc., a Micron – 5,65 proc.

Netflix i TSMC tracą mimo mocnych wyników finansowych

Co ciekawe, spółki technologiczne tracą, nawet jeśli ich wyniki okazują się lepsze od oczekiwań. W handlu posesyjnym akcje Netflixa spadały o prawie 9 proc., mimo że spółka przebiła prognozy dotyczące zysku na akcję. Wyniósł on 0,8 dol. wobec mediany oczekiwań na poziomie 0,79 dol. Przedstawione przez firmę prognozy przychodów i zysku na trzeci kwartał okazały się jednak słabsze od oczekiwań.

Netflix utrzymał natomiast cel zakładający osiągnięcie 3 mld dol. przychodów z działalności reklamowej w całym 2026 r. W drugim kwartale firma zanotowała 12,6 mld dol. przychodów, czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Przychody nadal rosną w dwucyfrowym tempie, zysk netto się zwiększa, a działalność reklamowa pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów biznesu. Sama reakcja rynku pokazuje, że nawet przy konserwatywnej wycenie – relacja ceny akcji do oczekiwanych zysków w perspektywie 12 miesięcy wynosi obecnie około 21 i po raz pierwszy od 2022 r. znalazła się poniżej średniej dla spółek z indeksu S&P 500 – inwestorzy oczekują naprawdę świetnych wyników, które udowodniłyby, że spółka zasługuje na mnożniki wyceny typowe dla firm wzrostowych – wskazują analitycy XTB.

Wcześniej nastrojów nie poprawił także mocny raport przedstawiony przez tajwański koncern TSMC. Spółka osiągnęła około 39,4 mld dol. przychodów, natomiast jej zysk netto wyniósł 706,6 mld dolarów tajwańskich, czyli około 22 mld dol. Oznacza to wzrost o około 77 proc. rok do roku i wyraźne przebicie oczekiwań analityków. Mimo to akcje TSMC znalazły się pod presją.