W komunikacie przekazanym w piątek PAP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że 14 lipca 2026 r. Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) ogłosiła, że do końca sierpnia bieżącego roku zamierza przeprowadzić zwolnienie wszystkich zatrudnionych obecnie kurierów i kurierek.

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Związkowcy ostrzegają przed dramatycznym pogorszeniem warunków pracy

„Zwalnianym zostanie zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z 5 wybranych partnerów flotowych. Oznacza to dramatyczne pogorszenie warunków pracy” – napisali w liście do Dziemianowicz-Bąk związkowcy z Konfederacji Pracy.

Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób. Według Konfederacji Pracy, do tej pory kurierzy byli zatrudniani w oparciu o umowy cywilno-prawne, na których nie przysługuje im część uprawnień wynikających z umowy o pracę. Obowiązywała ich jednak minimalna stawka godzinowa i to – według związkowców – ma się zmienić w nowym modelu.

Twierdzą oni również, że kurierzy będą ponosić dodatkowe opłaty na rzecz tzw. partnerów flotowych, czyli pośredników pomiędzy kurierami a Pyszne.pl.

W spółce trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na mocy nowych przepisów, które weszły w życie 8 lipca, inspektorzy PIP zyskali narzędzia do przekształcania umów cywilno-prawnych na umowy o pracę.

„W powyższym kontekście, w mojej ocenie szczególnie pilna jest weryfikacja podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl w ramach prowadzonej kontroli” – napisała Dziemianowicz-Bąk we wniosku do Głównego Inspektora Pracy.

Jak podkreśliła, gdyby okazało się, że kurierzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę, to zastosowanie znajdzie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych – nakłada ona na pracodawcę obowiązek konsultacji zwolnień ze związkiem zawodowym czy wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników.

Resort wdraża dyrektywę platformową. Ma zapewnić lepszą ochronę praw kurierów i kurierek

Resort przekazał, że obecnie toczą się prace nad wdrożeniem dyrektywy platformowej, która ma zapewnić lepszą ochronę praw kurierów i kurierek, pracujących dla firm takich jak Pyszne.pl, Glovo czy Uber. Dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską w 2024 r., czas na wdrożenie państwa członkowskie UE mają do grudnia 2026 r..

Ochrona gwarantowana przez dyrektywę ma dotyczyć nie tylko kurierów zatrudnianych bezpośrednio przez platformy, ale także przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych.

Jak informuje MRPiPS, projekt ustawy wdrażającej dyrektywę unijną w tym zakresie został już przygotowany, do końca lipca zostanie skierowany do wykazu prac rządu. Po uzyskaniu wpisu projekt trafi do konsultacji, uzgodnień i opiniowania.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi częściową realizację kamieni milowych zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Kluczową zmianą, jaką zakładają przepisy przygotowane w resorcie pracy, jest nadanie inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w pierwszej kolejności PIP wydawać będzie polecenia usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, gdy nie zostanie ono wykonane, inspektor PIP będzie mógł złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od tej decyzji do sądu pracy, co wstrzyma jej wykonanie do momentu wydania orzeczenia.