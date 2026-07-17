Prezydium Prawa i Sprawiedliwości przyjęło w środę uchwałę dotyczącą zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. W tekście wskazano m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po Pierwsze Polska” Jacka Sasina.

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Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że członkowie partii, którzy nie będą przestrzegali nowych zasad, mają zostać wykluczeni z partii. – Zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego – powiedział. Parlamentarzyści mają do 23 lipca czas na podjęcie decyzji.

Spór o stowarzyszenia w PiS. Mateusz Morawiecki nie rezygnuje z „Rozwoju Plus”

Posłowie, senatorowie i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwość zostali zobowiązani do podpisania oświadczeń (otrzymali na to siedem dni), że nie są członkami organizacji, o których mowa w uchwale.

Decyzji władz partii podporządkował się Jacek Sasin – w środę poinformował, że działalność stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska” została zakończona. „Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – zadeklarował. Z kolei Mateusz Morawiecki oświadczył, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie „Rozwój Plus”.

Sasin umieścił w mediach społecznościowych grafikę z hasłem „Wybieram PiS”, kilka godzin później na profilu Morawieckiego w tym samym miejscu pojawiła się plansza ze słowami „Wybieram Polskę”.

Konflikt w PiS. Przemysław Czarnek: To jest jakiś skandal

W piątek o sprawę w RMF FM zapytany został wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek. – Wybieram Polskę i PiS – zadeklarował.

Na uwagę, że na deklarację Sasina zwolennicy Morawieckiego odpowiedzieli w mediach społecznościowych hasłem „Wybieram Polskę”, były minister edukacji odparł: – Nie wiem, ilu ich tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, który są z tego stowarzyszenia „Rozwój Plus”, pisali o jakiejś „grupie intrygantów”.

Przemysław Czarnek podkreślił, że był na środowym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS. – Byli wszyscy, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego – przekazał. Relacjonował, że stronnicy byłego premiera uczestniczyli w obradach i poparli uchwałę, podjętą na wniosek prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest „grupa intrygantów”, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, Piotrze Glińskim, Joachimie Brudzińskim, Adamie Bielanie, Ryszardzie Terleckim – kontynuował. – To jest jakiś skandal, co się dzieje, ale nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się do rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję – zadeklarował Czarnek.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek i prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Sejmu Foto: PAP/Marcin Obara

Czy część polityków Prawa i Sprawiedliwości „idzie na starcie”, a partię czeka rozłam? – Wczorajszy dzień pokazuje, że jakieś starcie jest przed nami – powiedział w RMF FM Czarnek.

– Byli wszyscy członkowie prezydium Komitetu Politycznego, nikt nawet jednego słowa nie powiedział przeciwko uchwale. Co więcej, dotychczasowi zwolennicy nurtu Mateusza Morawieckiego w naszej partii byli również za tą uchwałą w swoich wypowiedziach – podkreślał. – Wydawało mi się, że sprawa jest na tyle oczywista i prosta – zagrożenie dla finansów partii i jedności partii – że nie będzie żadnego problemu, natomiast tu się zrobił ogromny problem – ocenił.

Czytaj więcej Polityka PiS bliski przesilenia. Morawiecki nie rezygnuje z grilla i stowarzyszenia Po środowym posiedzeniu władz PiS – gdy zapadła decyzja o ultimatum wobec członków stowarzyszeń – były premier Mateusz Morawiecki nie planuje ani r...

Przemysław Czarnek: Zajmiemy się tym, czym powinniśmy, czyli Tuskiem

– Chciałbym zaapelować do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji. Troszkę lodu dzisiaj przy 32-stopniowym upale – powiedział, przekonując jednocześnie, że ostatnie sondaże pokazuą na to, że Prawo i Sprawiedliwość zyskuje poparcie i zmniejsza stratę do Koalicji Obywatelskiej.

– Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni w ciągu następnych godzin – mówił w wywiadzie. Na antenie RMF FM były szef resortu edukacji przypomniał także słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w czwartek apelował o „odrobinę podstawowej lojalności wobec partii”.

Czarnek mówił, że jeśli uczestnicy sporu wewnętrz PiS podpiszą oświadczenia ws. działalności w stowarzyszenich, „to wszystko będzie w porządku”. – I zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli Tuskiem, koalicją, która się rozpada – dodał. – Opinie prawne są jednoznaczne: tego rodzaju pokrywanie się w działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS-u, a jednocześnie kierownictwa PiS-u w tych stowarzyszeniach jest potężnym zagrożeniem dla subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie jasne – oświadczył, deklarując, że nieustannie apeluje o „pokój na prawicy”.