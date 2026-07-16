Politycy PiS poznali ostateczny termin na rezygnację z udziału w stowarzyszeniach
Jak informuje TVN24, parlamentarzyści PiS zostali zobowiązani do przekazania podpisanego oświadczenia przewodniczącemu klubu parlamentarnego Mariuszowi Błaszczakowi.
Według ustaleń stacji wszyscy politycy ugrupowania otrzymali wiadomość SMS: „Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami PKP PiS na Państwa maile zostało przesłane oświadczenie. Prosimy o wypełnienie i złożenie oświadczenia w Biurze KP PiS w pok. 232/B do czwartku (23.07). Oświadczenie jest dostępne w pok. 232/B (Klub)”.
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TVN24 dotarła również do treści samego oświadczenia:
„Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji, o których mowa w 2 ust. 1 Stanowiska i nie prowadzę żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji oraz nie uczestniczę i nie będę uczestniczył/a w przyszłości w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach o charakterze politycznym, realizowanych przez takie organizacje. Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie niniejszego oświadczenia w terminie, złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą albo dalsza działalność na rzecz organizacji, o których traktuje § 2 ust. 1 ww. Stanowiska, stanowi naruszenie obowiązków członka Prawa i Sprawiedliwości i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w Statucie Prawa i Sprawiedliwości” – cytuje TVN24 oświadczenie dla parlamentarzystów i europosłów.
Dokument zawiera także zapis, że niezłożenie oświadczenia w terminie, podanie nieprawdziwych informacji lub dalsza działalność w objętych zakazem organizacjach może zostać uznane za naruszenie obowiązków członka partii i skutkować konsekwencjami przewidzianymi w statucie PiS.
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Obowiązek podpisania oświadczeń jest konsekwencją uchwały przyjętej przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości 15 lipca. Władze partii zdecydowały wówczas o zakazie działalności jej członków w stowarzyszeniach i organizacjach prowadzących aktywność polityczną.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że działacze mają czas do 23 lipca na wystąpienie z takich organizacji.
Decyzja dotyczy m.in. stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, oraz stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, którego inicjatorem był Jacek Sasin. To ostatnie jednak rozwiązał w środę 15 lipca sam założyciel. Były premier natomiast zapowiedział: – Robimy dalej swoje.
Morawiecki podtrzymuje również plany organizacji zapowiedzianego na 31 lipca spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia. Z kolei Rafał Bochenek ocenił, że działalność Rozwoju Plus pozostaje sprzeczna z celami Prawa i Sprawiedliwości, a Jacek Sasin stwierdził, że „w opozycji nie ma miejsca na prywatne dwory”.
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