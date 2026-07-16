Nowo opisany naczelny został zaobserwowany w koronach drzew gęstych lasów deszczowych Parku Narodowego Lomami, położonego w środkowo-wschodniej części kraju. Choć pracujący tam przyrodnicy po raz pierwszy dostrzegli nietypowe zwierzę już w 2008 r., wówczas udało im się wykonać jedynie jedno niewyraźne zdjęcie.

Reklama Reklama

Dopiero po kolejnej obserwacji, która miała miejsce dekadę później, naukowcy rozpoczęli szeroko zakrojone badania. Ich wyniki wykazały, że małpa reprezentuje nieznany wcześniej nauce gatunek. Odkrycie opisano na łamach czasopisma „PLoS One”. Jest to zaledwie piąty gatunek afrykańskich małp odkryty w ciągu ostatnich 75 lat.

Poszukiwania nowego gatunku małp trwały latami

Jedną z kluczowych ról w badaniach odegrał Junior Amboko, doktorant Florida Atlantic University. Zespół wykorzystywał podczas prac nagrania dźwiękowe, fotografie oraz szczegółowe analizy genetyczne, które ostatecznie potwierdziły odrębność gatunku.

– To było niesamowite uczucie spojrzeć w twarz zwierzęcia, o którego istnieniu wiedziało tak niewiele osób – powiedział Amboko w rozmowie z BBC News.

Jak wyjaśnił badacz, określenie „odkrycie” w tym przypadku nie oznacza, że nikt wcześniej nie widział tych zwierząt. Część lokalnej ludności znała je od dawna i używała nazwy „Likweli”. Naukowe odkrycie polegało na potwierdzeniu, że małpy stanowią odrębny gatunek, który wykształcił własną linię ewolucyjną.

Badania terenowe pokazały również, jak skryty tryb życia prowadzą zwierzęta. Naukowcy przeprowadzili wywiady z mieszkańcami 52 okolicznych wiosek. Jedynie mieszkańcy ośmiu z nich potwierdzili, że widzieli te małpy.

– Są niezwykle płochliwe i większość czasu spędzają wysoko w koronach drzew – podkreślił Amboko.

Kluczowe dla lasu, ale zagrożone przez kłusownictwo

Badacze nadali nowemu gatunkowi nazwę Colobus congoensis, nawiązującą do Demokratycznej Republiki Konga i jej wyjątkowej bioróżnorodności. Zwierzę należy do grupy małp gerez, czyli kolobusów – afrykańskich naczelnych, które nie mają kciuków.

Jak wyjaśniła prof. Kate Detwiler z Florida Atlantic University, są to roślinożerne małpy żyjące w koronach drzew i odgrywające istotną rolę w funkcjonowaniu lasów tropikalnych.

– To niezwykle ważne zwierzęta dla afrykańskich ekosystemów. Uważamy, że uczestniczą w rozsiewaniu nasion i wspomagają naturalne odnawianie się lasu – powiedziała badaczka.

Naukowcy przypuszczają również, że charakterystyczne jasne ubarwienie okolic pyska może pełnić funkcję sygnału wizualnego ułatwiającego rozpoznawanie się osobników lub przyciąganie partnerów.

Nowy gatunek wyróżnia się także donośnym, głębokim głosem. – Bardzo często można je usłyszeć, ale niezwykle trudno je zobaczyć – zaznaczył Amboko.

Badacze są przekonani, że populacja Colobus congoensis jest niewielka i ograniczona do fragmentów lasu, które zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki do życia. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje kłusownictwo – małpy są zabijane dla mięsa.

Naukowcy liczą, że oficjalne uznanie Colobus congoensis za odrębny gatunek ułatwi objęcie go ochroną. W najbliższych latach planują przeprowadzić kolejne badania, które pozwolą oszacować liczebność populacji oraz lepiej poznać zachowanie tych wyjątkowo skrytych naczelnych.