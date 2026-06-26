Międzynarodowy zespół biologów i inżynierów z USA, Australii, Brazylii oraz Japonii przeprowadził misję badawczą w tropikalnej części południowego Atlantyku na pokładzie statku Falkor (too). Prace koncentrowały się na strefie pelagialu, czyli otwartej toni wodnej rozciągającej się między warstwą nasłonecznioną a dnem oceanu. Obszar ten stanowi blisko 90 proc. przestrzeni życiowej na Ziemi, pozostając jednocześnie jednym z najmniej zbadanych rejonów planety.

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Nowe gatunki w największym ekosystemie Ziemi

Badacze ze Schmidt Ocean Institute wskazują, że tradycyjne procedury taksonomiczne polegające na opisywaniu nieznanych form życia trwają zazwyczaj latami. W tym przypadku integracja zaawansowanego sprzętu i wiedzy ekspertów pozwoliła na potwierdzenie statusu nowych gatunków w zaledwie kilka dni.

Katalog nowo odkrytych organizmów obejmuje m.in. obunoga (skorupiaka spokrewnionego z krabami), szybko poruszającego się wieloszczeta z rodziny Tomopteridae, dziewięć gatunków meduz oraz siedem rurkopławów, będących organizmami kolonijnymi. Naukowcy sklasyfikowali również siedem gatunków żebropławów poruszających się za pomocą rzęsek, cztery gatunki ogonic bytujących w strukturach śluzowych oraz dwie jednokomórkowe otwornice, które ze względu na swoje rozmiary są widoczne gołym okiem. Podczas obserwacji zarejestrowano też rzadkie interakcje drapieżne, w tym głębinową ośmiornicę żywiącą się meduzą.

Zdalnie sterowany pojazd podwodny jest opuszczany ze statku badawczego Falkor (too) Foto: Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute

Laserowe skanowanie zamiast odłowu

Naukowcy podkreślają wdrożenie nieinwazyjnych metod badawczych. Ciała większości zwierząt żyjących w toni wodnej charakteryzują się galaretowatą strukturą, przez co ulegają zniszczeniu w tradycyjnych sieciach chwytnych. Aby rozwiązać ten problem, na pojeździe podwodnym zamontowano systemy laserowe DeepPIV oraz EyeRIS, opracowane przez Bioinspiration Lab w Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). Urządzenia te skanowały zwierzęta w ich naturalnym środowisku, tworząc precyzyjne modele trójwymiarowe bez konieczności odławiania okazów.

Dodatkowo, dzięki aparaturze dostarczonej przez Japońską Agencję ds. Nauki i Technologii Morskiej i Ziemnej (JAMSTEC), badacze uzyskali zdjęcia rejestrujące najdrobniejsze szczegóły anatomiczne fauny. Fizjologię mikroorganizmów analizowano z kolei za pomocą hydrofizycznej bieżni komórkowej Uniwersytetu Stanforda, imitującej naturalne warunki środowiskowe.

Solmissus (meduza przypominająca kształtem talerz obiadowy) poluje na żebropława Foto: Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute

Komórki pod mikroskopem w 3D

W trakcie rejsu naukowcy po raz pierwszy w historii badań morskich zdołali zobrazować trójwymiarową strukturę komórkową żywego mikroorganizmu bezpośrednio na statku, za pomocą specjalnego mikroskopu 3D. Przyrząd pozwolił przeanalizować interakcję struktur komórkowych dużego protista z jego krzemionkowym szkieletem.

– To otwiera nowe drzwi w badaniach nad fizjologią głębinową, łącząc architekturę komórkową z funkcjami organizmu. Możemy teraz na żywo obserwować procesy wewnętrzne zachodzące w tych ekstremalnych organizmach przystosowanych do znoszenia ogromnego ciśnienia i ciemności – wyjaśnia dr Manu Prakash z Uniwersytetu Stanforda w publikacji Schmidt Ocean Institute.

Równolegle z rejestracją obrazu, zespoły z Uniwersytetu Tohoku oraz Bigelow Laboratory prowadziły sekwencjonowanie genomów pobranych próbek na pokładzie jednostki badawczej.

– Misją Schmidt Ocean Institute jest napędzanie postępu technologicznego (...). Z niecierpliwością czekamy na przyszłość, w której naukowcy będą badać życie morskie w tak elegancki sposób – i w rzeczywistości wirtualnej – podsumowała dr Jyotika Virmani z Schmidt Ocean Institute.