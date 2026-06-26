O odkryciu zadecydował przypadek. Rachel Fordyce, technik laboratoryjny z wydziału entomologii Uniwersytetu Cornella, aby uniknąć opłat za parkowanie, zostawiała swój samochód na placu niedaleko wspomnianego cmentarza i przez jego teren chodziła do pracy. Wiosną 2022 r., w czasie jednego z takich spacerów, jej uwagę zwróciła obecność dużej liczby pszczół. Zaintrygowana tym faktem, pewnego dnia schwytała kilka osobników do pojemnika i zabrała do laboratorium, w którym pracowała.

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Naukowcy zbadali liczną populację pszczół Andrena regularis żyjących na cmentarzu East Lawn

Okazało się, że to Andrena regularis, gatunek samotnej dzikiej pszczoły, która gniazduje pod ziemią. Owad ten został po raz pierwszy odnotowany na cmentarzu East Lawn na początku XX w., kilkadziesiąt lat po jego założeniu.

Naukowcy, aby oszacować populację pszczół na cmentarzu East Lawn i zbadać wzorce ich wylęgu, zastosowali metodę monitoringu z wykorzystaniem pułapek wylęgowych, czyli małych namiotów z siatki, które pokrywają powierzchnię około jednego metra kwadratowego gruntu i zbierają wylęgające się owady do szklanych słoików.

Wiosną 2023 r. badacze rozmieścili na terenie cmentarza 10 takich pułapek. W ciągu sześciu tygodni zebrali dzięki nim 3251 owadów, z których dominującym gatunkiem była Andrena regularis.

Na cmentarzu East Lawn, na powierzchni 0,61 ha żyje ok. 5,5 mln pszczół

Następnie naukowcy wykorzystali liczbę pszczół Andrena regularis złapanych w każdą pułapkę do obliczenia średniego zagęszczenia pszczół na całym obszarze cmentarza. Oszacowali, że na obszarze 0,61 ha żyje ok. 5,5 mln pszczół. Według badaczy jest to liczba porównywalna z ponad 200 ulami pszczół miodnych i ponad trzykrotnie przewyższająca populację ludzi na Manhattanie. Obliczenia wykazały ponadto, że biomasa wszystkich pszczół na cmentarzu wyniosła niemal 4 500 kg, czyli tyle, ile ważą dwie dorosłe żyrafy.

– Jestem pewien, że na świecie istnieją inne duże skupiska pszczół, których po prostu nie zidentyfikowaliśmy, ale biorąc pod uwagę to, co znajduje się w literaturze, to jest jedno z największych – zauważył Steve Hoge, główny autor badania, cytowany przez serwis DiscoverWildlife.com.

Wyniki badania opublikowano w tym roku w czasopiśmie naukowym „Apidologie”.

Pszczoły Andrena regularis są ważnymi zapylaczami

Każda z pszczół Andrena regularis oddzielnie, ale jednocześnie w bliskim sąsiedztwie innych, drąży w glebie niewielki tunel, w którym zakłada gniazdo.

Owady tego gatunku pomagają w zapylaniu upraw i roślin dzikich. Pszczoły z cmentarza East Lawn zapylają znajdujące się w okolicy ogromne sady jabłkowe. Na samym cmentarzu sprzyja im natomiast spokój, brak pestycydów oraz fakt, że gleba jest tam rzadko naruszana.

Naukowcy twierdzą, że odkrycie to wzmacnia tezę, że cmentarze mogą pełnić rolę ważnych ostoi dla bioróżnorodności. Wiadomo, że starsze cmentarze, zwłaszcza w miastach, stanowią schronienie dla rzadkich roślin, owadów, ptaków i ssaków.