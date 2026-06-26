Nowotwory często uznaje się za choroby, na które w największym stopniu są narażone starsze osoby. Wynika to z tego, że uszkodzenia komórek, które mogą zapoczątkować rozwój guza, gromadzą się u nich przez wiele lat. W ostatnich dekadach coraz więcej przypadków raka rozpoznaje się jednak u młodych dorosłych. Badacze z Washington University School of Medicine w St. Louis postanowili więc sprawdzić, czy młodsze pokolenia mogą starzeć się szybciej niż starsze.

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Młodsze pokolenia starzeją się szybciej na poziomie biologicznym

Wyniki opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine” sugerują, że u osób należących do późniejszych roczników występuje większa różnica pomiędzy wiekiem biologicznym a chronologicznym. Z kolei im starszy biologicznie wydaje się organizm w porównaniu z rzeczywistym wiekiem człowieka, tym większe może być ryzyko rozwoju nowotworu.

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 154 tys. młodych dorosłych zgromadzone w brytyjskiej bazie UK Biobank. W badaniu wykorzystano również informacje dotyczące ponad 10 tys. osób ze Stanów Zjednoczonych. Starzenie biologiczne oceniano na poziomie całego organizmu oraz poszczególnych narządów.

Okazało się, że osoby urodzone w Wielkiej Brytanii w latach 1965-1974 miały starsze profile biologiczne niż osoby urodzone w latach 1950-1954, nawet gdy porównywano ludzi w tym samym wieku. Jeszcze większą różnicę zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych. Osoby urodzone w latach 1990-1999 starzały się systemowo szybciej niż osoby urodzone w latach 1965-1969.

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Przyspieszone starzenie może zwiększać ryzyko raka

Wyższy poziom starzenia systemowego wiązał się z o 8 proc. większym ryzykiem nowotworów litych o wczesnym początku, szczególnie raka płuca, nowotworów przewodu pokarmowego oraz raka macicy. Z kolei u osób z najbardziej zaawansowanym starzeniem ryzyko to wzrastało do 15 proc. Za nowotwory o wczesnym początku uznaje się zazwyczaj te, które zostają rozpoznane przed ukończeniem 56. roku życia.

Analiza poszczególnych układów wykazała z kolei, że przyspieszone starzenie układu odpornościowego było związane ze zwiększonym ryzykiem raka płuca o wczesnym początku. Starsza biologicznie tkanka tłuszczowa wiązała się natomiast z większym ryzykiem raka jelita grubego.

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Badacze podkreślają, że nadal nie wiadomo, jakie czynniki odpowiadają za szybsze starzenie młodszych pokoleń. Wyniki najnowszego badania sugerują, że pomiar przyspieszonego starzenia może w przyszłości pomóc wcześniej identyfikować osoby szczególnie narażone na nowotwory o wczesnym początku i kierować je na badania profilaktyczne.