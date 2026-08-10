Rolnik z Gliwic zaorał około 200 metrów świeżo położonego asfaltu na ulicy Rybackiej
Do zdarzenia doszło w piątek w gliwickiej dzielnicy Ostropa. 60-letni rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką i zniszczył pługiem około 200 metrów nawierzchni. Mężczyzna twierdził, że droga należy do niego, a prowadzone tam prace są nielegalne.
Sąsiedzi rolnika nie kryją oburzenia. W rozmowie z portalem o2.pl przyznali, że mężczyzna od dawna uważał część drogi za swoją. Jeden z nich relacjonował, że kiedyś rolnik mierzył teren i wskazywał fragmenty, które, jego zdaniem, należały do niego. Przewodniczący dzielnicy Ostropa Łukasz Wieczorek powiedział, że wcześniej rolnik miał także niszczyć obrzeża i krawężniki, przekonując, że prace prowadzone są na jego terenie.
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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach stanowczo temu zaprzecza. Według urzędników ulica w całości jest własnością miasta. Straty oszacowano na około 400 tys. zł, ponieważ uszkodzona została nie tylko warstwa asfaltowa, ale również podbudowa drogi.
Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, a badanie wykazało, że był trzeźwy. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Jego ciągnik trafił na policyjny parking, a przy tym okazało się, że mężczyzna nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
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