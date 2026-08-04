Pomnik powstaje w sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bolesnej w Konotopiu. Jak donosi Business Insider, na placu budowy trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Ogrodnicy układają trawę, a ekipy zajmują się aranżacją terenu wokół monumentu. Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest w ciągu najbliższych tygodni. Poświęcenie pomnika odbędzie się w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia o godzinie 12:00.

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Figura będzie wyższa od Chrystusa w Rio

Projekt wzbudza duże zainteresowanie ze względu na skalę. Sama postać Matki Boskiej ma mierzyć 40,6 metra. Będzie ustawiona na 15-metrowym postumencie przypominającym koronę, co da łącznie około 55 metrów wysokości. Nowy monument przewyższy zarówno słynną figurę Chrystusa w Rio de Janeiro, która ma 38 metrów, jak i pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie, mierzący 36 metrów razem z koroną. Projekt przewiduje również powstanie tarasu widokowego, z którego będzie można oglądać panoramę okolicy.

Jak czytamy w regulaminie dotyczącym obiektu, pomnik będzie dostępny dla zwiedzających przez cały tydzień w godzinach 8:00–20:00 (w okresie od 1 kwietnia do 30 września). Natomiast w okresie od 1 października do 31 marca będzie można go odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00, a w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00–18:00.

Inwestycję finansuje jeden z najbogatszych Polaków

Fundatorem pomnika jest Roman Karkosik, właściciel spółki Boryszew produkującej komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego. Majątek Romana i Grażyny Karkosików był w 2025 roku szacowany na 1,96 mld zł. Rodzina posiada także zabytkowe nieruchomości, w tym Pałac Przeździeckich w Warszawie oraz rezydencję w pobliskim Kikole.