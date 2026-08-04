Większość butelkomatów znajdujących się w sklepach z reguły wydaje bon o równowartości kaucji, który następnie można zrealizować podczas zakupów. Można go też wymienić na gotówkę, ale trzeba w tym celu najczęściej udać się do kasy. Tymczasem, jak zapowiadał pod koniec czerwca resort klimatu i środowiska, operatorzy pracują nad nowymi rozwiązaniami formy zwrotu kaucji, w tym m.in. zwrotu bezpośrednio na kartę płatniczą i aplikację mobilną.

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Koniec z voucherami. Butelkomaty będą zwracać kaucję na kartę

Część pytanych przez PAP operatorów systemu kaucyjnego potwierdziło, że pracuje nad wprowadzeniem lub już uruchamia automaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą. Przede wszystkim chodzi o maszyny stawiane na osiedlach w dużych miastach Polski. Jednocześnie operatorzy wskazali, że uruchomienie bardziej zaawansowanych urządzeń, np. przyjmujących wiele opakowań jednocześnie lub pozwalających nadmuchać zgniecioną butelkę, jest dla sklepów wyzwaniem, ze względu na wysokie ceny takich maszyn.

Operator Kaucja.pl instaluje już butelkomaty umożliwiające zwrot kaucji na kartę płatniczą m.in. na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – wskazała firma w odpowiedzi na pytania PAP. Dodała, że w Warszawie i okolicach ma uruchomić ponad 500 takich urządzeń, natomiast w perspektywie 3-4 lat w Polsce ma to być 4 tys. automatów tego typu.

Dariusz Dworzecki z Kaucja.pl wskazał, że aktualnie instalowanych jest około 15 takich urządzeń tygodniowo. „Po osiągnięciu poziomu około 120 aktywnych automatów w Warszawie, projekt będzie rozszerzany na kolejne duże miasta, w tym Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz region Śląska. Oznacza to, że rozwiązania umożliwiające bezpośredni zwrot kaucji na konto lub kartę będą stopniowo coraz szerzej dostępne” – poinformował.

Kilka tysięcy urządzeń pojawi się w Polsce. Część z nich już działa

Także operator PolKa – Polska Kaucja uruchamia automaty stojące na osiedlach, gdzie kaucja oddawana jest na kartę płatniczą. Obsługiwane przez operatora takie maszyny funkcjonują m.in. w Zamościu i na warszawskiej Białołęce, a sieć takich urządzeń ma się rozwijać. Ponadto PolKa planuje uruchomienie również maszyn pozwalających na zwrot wielu opakowań jednocześnie.

Instalację kilku urządzeń zwracających kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą w różnych częściach Polski planuje w najbliższym czasie również firma Reselekt. Jak poinformowała PAP, takie urządzenia mogą zwiększyć wygodę korzystania z systemu kaucyjnego w miejscach, gdzie „automat nie jest bezpośrednio powiązany z jednym sklepem”, np. w lokalizacjach turystycznych i komunikacyjnych.

Zygmunt Ochał z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka zwrócił z kolei uwagę, że rozwiązania takie jak automaty przyjmujące wiele butelek i puszek naraz są stosowane na najbardziej rozwiniętych rynkach systemów kaucyjnych. Dodał, że operator analizuje możliwość ich wdrożenia w Polsce. Zwrócił jednak uwagę, że są to urządzenia większe od standardowych automatów, dlatego wymagają odpowiedniej przestrzeni oraz wyższych nakładów inwestycyjnych. „Ich wykorzystanie będzie uzależnione przede wszystkim od charakteru danej lokalizacji i potrzeb konkretnego partnera” – wskazał przedstawiciel operatora.

System kaucyjny w Polsce. Zebrano już ponad 2,3 mld opakowań

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

System kaucyjny w Polsce prowadzony jest obecnie przez sześciu operatorów (od 2027 r. dołączą dwaj kolejni), których zadaniem jest organizowanie systemu m.in. od strony logistyki i finansów. Operatorzy zajmują się m.in. odbieraniem opakowań z punktów zbiórki, z którymi współpracują oraz przekazywaniem kaucji pomiędzy uczestnikami systemu. Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.)

Resort klimatu informował w lipcu, że w ramach systemu kaucyjnego do końca czerwca zebrano ponad 2,3 mld opakowań, z czego 1,4 mld to butelki PET, a 900 mln to puszki. Dla porównania – pod koniec maja było to 1,6 mld zebranych opakowań, a na koniec kwietnia – 1 mld.