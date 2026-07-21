Nowe połączenie czeskiego przewoźnika miało wystartować 25 czerwca. Tuż przed inauguracją PKP Intercity zwróciło się jednak do Urzędu Transportu Kolejowego o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Spółka chciała sprawdzić, czy komercyjna trasa nie zagrozi przewozom realizowanym na podstawie umów publicznych. Finalnie połączenie ruszyło zgodnie z planem, ale w Polsce podróżni musieli korzystać z autobusów i przesiadali się do właściwego pociągu dopiero w Czechach. UTK ostatecznie odrzucił wniosek PKP Intercity, dzięki czemu przewoźnik może uruchomić połączenie na całej zapowiadanej trasie.

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Nocny pociąg z Przemyśla do Frankfurtu

Jak czytamy na stronie przewoźnika, trasa rozpoczyna się w Przemyślu i prowadzi przez Kraków, Ostrawę, Pragę oraz Drezno, aż do Frankfurtu. To jedno z najdłuższych bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie. Składy będą wyjeżdżały z Przemyśla o godz. 12:04 i docierały do Frankfurtu następnego dnia o godz. 7:22. W przeciwnym kierunku odjazd zaplanowano na godz. 15:03, a przyjazd do Przemyśla na godz. 11:25 kolejnego dnia. Pierwsze połączenie z Niemiec do Polski ruszy 31 lipca.

W Polsce pociągi będą zatrzymywały się na następujących stacjach:

  • Przemyśl Główny
  • Przemyśl Zasanie
  • Radymno
  • Jarosław
  • Przeworsk
  • Łańcut
  • Rzeszów Główny
  • Sędziszów Małopolski
  • Ropczyce
  • Dębica
  • Tarnów
  • Brzesko Okocim
  • Bochnia
  • Kraków Płaszów
  • Oświęcim

Cała trasa ma 1471 km. Podróż z Przemyśla do Frankfurtu zajmie 19 godzin i 18 minut, a w przeciwnym kierunku 20 godzin i 22 minuty.

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Bilety od 48 zł i wagon sypialny

Zdaniem przewoźnika połączenie ma ułatwić podróże między Europą Zachodnią i Wschodnią, a także wykorzystać znaczenie Przemyśla jako ważnego węzła komunikacyjnego i bramy prowadzącej w stronę Ukrainy.

Podróżni będą mieli do wyboru podróż w klasie ekonomicznej, business, a także w wagonie sypialnym – w przedziale mieszanym lub wyłącznie dla kobiet. Przedziały sypialne są przeznaczone dla maksymalnie 4 osób. W cenie jest śniadanie oraz kawa lub herbata.

Ceny przejazdu w klasie ekonomicznej mają zaczynać się od 48 zł, a w klasie business od 120 zł. Za miejsce w wagonie sypialnym trzeba będzie zapłacić od 180 zł. W każdej klasie pasażerowie mają dostęp do Wi-Fi, klimatyzacji i gniazdek elektrycznych.