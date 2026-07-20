Park logistyczny Quantum Gliwice powstaje przy autostradzie A4, ok. 3 km od węzła Sośnica, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A4. – Taka lokalizacja zapewnia połączenie zarówno z rynkiem krajowym, jak i z zagranicznymi rynkami Europy Środkowej, m.in. Niemcami czy Czechami – podkreślają przedstawiciele dewelopera, firmy Quantum Real.

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Magazyny mają dbać o środowisko

W pierwszym etapie park logistyczny zaoferuje ponad 43 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym powierzchnię spekulacyjną klasy A. – Obiekt powstaje zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie wpływu na środowisko – mówią przedstawiciele dewelopera.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Adamietz. Zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania deweloper zapowiada na pierwszy kwartał 2027 r.

Pierwszym najemcą magazynów jest North Coast, dystrybutor produktów spożywczych z Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego, który działa na rynku od 1992 r.

Dla firm lokalnych i globalnych

Quantum Real buduje obiekty logistyczne i przemysłowe dla firm lokalnych i międzynarodowych. Realizuje inwestycje od pozyskania gruntów, poprzez przygotowanie i budowę, aż po wynajem i marketing nieruchomości.

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– Wchodzimy na rynek z jasno określoną wizją. Chcemy dostarczać obiekty klasy A w lokalizacjach, które wspierają działalność naszych najemców. Polski rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie Środkowej, a Górny Śląsk stanowi jego kluczowe ogniwo – powiedział Robert Szafarz ze spółki Quantum Real. – Quantum Gliwice to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm poszukujących powierzchni w dobrze skomunikowanych miejscach w sercu aglomeracji śląskiej.