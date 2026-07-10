Aleksandra Mazzini, nowa dyrektorka działu doradztwa inwestycyjnego w Savills Polska
Jeszcze około pięciu lat temu, czyli na początku 2020 r., nawet 95–100 proc. kapitału inwestowanego na polskim rynku nieruchomości komercyjnych pochodziło z Europy Zachodniej, Azji czy RPA. Kapitału regionalnego, nie mówiąc o rodzimym, było bardzo niewiele. Sytuacja zmieniła się diametralnie.
Kiedy obecnie wprowadzamy na rynek duże nieruchomości, coraz częściej zakładamy, że nabywcą może być inwestor z Czech, Węgier, a nawet z Polski. To całkowite odwrócenie trendów, które obserwowaliśmy wcześniej. Kilka przykładów z tego roku: biurowiec Central Point w Warszawie został w tym roku kupiony przez polskiego inwestora za ok. 100 mln euro. Jeszcze pięć lat temu taki scenariusz byłby praktycznie niewyobrażalny. Z kolei czeski fundusz kupił galerię handlową Posnania – będzie to jedna z największych transakcji tego roku. Wcześniej kapitał węgierski zainwestował w portfolio Auchan.
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Tak, to w pewnym stopniu zastępowanie i wypełnianie luki. W tej chwili wartość transakcji jest mniejsza niż pięć lat temu. W Polsce w 2021 r. zainwestowano ok. 6,4 mld euro, a w 2025 r. nieco ponad 4 mld euro. Szacujemy, że w I półroczu 2026 r. będzie to ok. 3 mld euro, a w całym roku może osiągnąć nawet ok. 6 mld euro. Widać więc odbicie. W dużej mierze kapitał regionalny, w tym polski, zastąpił kapitał zachodni, który się wycofał, co było efektem pandemii, rosyjskiej agresji na Ukrainę, zmian geopolitycznych, wzrostu kosztu pieniądza – ale też zmian warunków ekonomicznych na rynkach macierzystych dla tych zachodnich graczy. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako flight to home, czyli powrotem kapitału na rynki, z których wcześniej pochodził. Jednak ci inwestorzy zaczynają się już z powrotem pojawiać w naszym regionie.
Gdybym miała spojrzeć w kryształową kulę, powiedziałabym, że kapitał regionalny pozostanie w Polsce. On też się zmienił. Kiedyś myśleliśmy o takich inwestorach jako o tych, którzy oczekują najwyższych stóp zwrotu, zainteresowanych wyłącznie aktywami kupowanymi przy bardzo dużych przecenach. Dziś ci gracze inwestują z myślą o długim terminie i inwestują w droższe, lepszej jakości nieruchomości.
Moim zdaniem będzie to kapitał, który będzie konkurował z kapitałem zachodnim o najlepsze aktywa.
Ciężko z tej plątaniny różnych wątków wysnuć jednoznaczne wnioski. Jeśli jednak patrzymy na nasze PKB, to prognozy nadal są bardzo optymistyczne. W porównaniu z innymi gospodarkami wypadają naprawdę korzystnie. W ostatnich dniach Oxford Economics podał, że wzrost PKB w Polsce wyniesie ok. 3,5 proc. w tym roku i ok. 3 proc. w 2027 r., podczas gdy w strefie euro odpowiednio 0,4 i 1,5 proc. Sytuacja działa więc na korzyść Polski. Wydaje mi się jednak, że te prognozy wzrostu paradoksalnie są w dużej mierze konsekwencją obecnych zawirowań geopolitycznych i wynikają przede wszystkim z dwóch czynników: inwestycji w infrastrukturę oraz w obronność i bezpieczeństwo. Ponadto dla wielu gospodarek coraz większego znaczenia nabiera nearshoring, czyli przenoszenie produkcji, dystrybucji i innych procesów bliżej rynku docelowego. Polska jest dziś bardzo ważnym hubem nearshoringowym, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i dystrybucję.
Nie widzę takiego długoterminowego trendu. Jesteśmy, zarówno pod względem liczby ludności, jak i wielkości gospodarki, znacznie większym rynkiem niż Czesi. Południowego sąsiada na pewno wyróżnia obecność rodzimych funduszy, które zwiększają płynność tamtejszego rynku nieruchomości. U nas ta baza dopiero się buduje. Widzimy to teraz, po coraz większych transakcjach realizowanych z udziałem polskiego kapitału. Myślę więc, że w długim terminie nadal będziemy liderem w regionie i nie widzę dziś niczego, co mogłoby ten trend odwrócić.
Z ciekawostek mogę powiedzieć, że zaczynamy odbierać telefony od naszych kolegów z biur w Pradze, Londynie, a nawet z Dubaju, z pytaniem, czy polski kapitał nie byłby zainteresowany inwestycjami na Zachodzie albo na Bliskim Wschodzie. Pytają, czy jesteśmy w stanie zachęcić polskich inwestorów do takich projektów. To pokazuje, że polska gospodarka zaczyna być postrzegana jako bardzo aktywna, a polskie firmy, przedsiębiorcy i family offices stają się potencjalnym źródłem kapitału także dla innych krajów.
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Tak, to są najczęściej family offices, czyli fundusze rodzinne zakładane przez przedsiębiorców, którzy zbudowali swój kapitał w innych branżach, niekoniecznie w nieruchomościach. Ci przedsiębiorcy coraz bardziej się profesjonalizują i coraz bardziej profesjonalizują swoje podejście do inwestowania. Tym inwestorom przestało wystarczać kupowanie mieszkań. Oni inwestują także w konwersje biurowców, albo w nieruchomości przemysłowo-logistyczne – często przecież wywodzą się z sektora przemysłowego, więc dobrze znają ten segment rynku i czują się w nim komfortowo.
Dla mnie ciekawym zjawiskiem jest aktywność tych graczy na Śląsku. Prywatny polski kapitał z tego regionu jest bardzo aktywny i można powiedzieć, w pewnym sensie lokalnie patriotyczny. Inwestorzy często kupują nieruchomości właśnie na Śląsku i w jego najbliższych okolicach. To rynek, który dobrze znają, na którym czują się pewnie i na którym odgrywają coraz większą rolę.
A jeśli chodzi o instrumenty zbiorowego inwestowania? Oczywiście, jak wszyscy na rynku nieruchomości w Polsce, mocno trzymamy kciuki za REIT-y, na które czekamy jak na Godota. Liczymy, że nowe przepisy zwiększą płynność rynku, z drugiej strony widać, że luka zaczęła się częściowo wypełniać właśnie dzięki polskiemu prywatnemu kapitałowi.
Zaczynamy z bardzo niskiej bazy, więc tego potencjału jeszcze trochę jest. Widzimy też zjawisko łączenia sił inwestorów, family offices, kiedy rozmiar inwestycji jest trochę większy od możliwości pojedynczego gracza.
W pewnym sensie tak. Oczywiście wiemy, że tę słabość w pewnym stopniu rekompensuje bardzo duża aktywność kapitału regionalnego – z Czech, z Węgier, z Rumunii, krajów bałtyckich, a nawet Ukrainy. Powtórzę: Polska gospodarka jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Kiedy pokazujemy nasze prezentacje na tle Europy, Polska ma jedne z najwyższych prognozowanych wskaźników wzrostu gospodarczego. Inwestorzy to widzą i w pewnym sensie rekompensuje to ograniczoną płynność wynikającą z relatywnie niewielkiego udziału rodzimego kapitału.
Z drugiej strony jest to również pewien potencjał. Jeżeli ktoś inwestuje dziś, to może zakładać, że za pięć lat udział polskiego kapitału będzie jeszcze większy. Taki trend bardzo wyraźnie obserwujemy i na razie nie widzimy powodów, żeby miał się odwrócić. Myślę więc, że z perspektywy inwestorów jest to także pewna szansa i dodatkowy argument za wejściem na nasz rynek.
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Wszystkie. Wspomniałam o dużych transakcjach w segmencie handlowym. Jest też zainteresowanie biurowcami – szczególnie w centrum Warszawy, chociaż powoli inwestycje w regionach zaczynają odżywać. Biurowce poza stolicą są interesujące, bo oferują wyższą stopę zwrotu. Na rynku magazynowym z kolei widzimy wzrost liczby transakcji sale and leaseback – czyli użytkownicy budynków sprzedają je funduszom, podpisując jednocześnie długoterminowe umowy najmu.
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