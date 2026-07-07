Notowana na giełdzie w Sztokholmie spółka Eastnine poinformowała o zawarciu porozumienia z deweloperem Ghelamco w sprawie nabycia biurowca The Bridge w Warszawie wycenionego na 300 mln euro, czyli prawie 1,3 mld zł. Wstępną wartość transakcji, uwzględniając m.in. powierzchnię niewynajętą, rozliczenie wykończenia (fit-out) i okresy bezczynszowe dla najemców ustalono na 260 mln euro, czyli ponad 1,1 mld zł.

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Negocjacje były prowadzone od marca. Transakcja powinna zostać zamknięta pod koniec tego roku.

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Biurowiec The Bridge nie będzie pracować dla polskich emerytów

The Bridge to ultranowoczesny biurowiec, oddany do użytkowania w czerwcu zeszłego roku, liczący prawie 54 tys. mkw. powierzchni najmu. The Bridge to pierwszorzędny instrument finansowy. Głównymi najemcami są topowi gracze ze świata finansów: Erste Bank Polska (24,5 tys. mkw.) i Visa (17,3 tys.). Poziom wynajęcia to 92 proc. Rocznie budynek dostarcza szacunkowo 18,2 mln euro (78 mln zł) z czynszów, a średni okres umów najmu to 10 lat.

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Deweloper Ghelamco zmaga się z zadłużeniem z tytułu obligacji

Dla Ghelamco, borykającej się z garbem krótkoterminowego zadłużenia grupy, to zastrzyk pieniędzy – jak duży? W maju Ghelamco ujawniło, że wartość kredytu zaciągniętego na budowę The Bridge to blisko 142 mln euro. Do czasu publikacji artykułu spółka nie poinformowała o transakcji – choć jej obligacje notowane są na Catalyście.

Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych spowodował, że harmonogram inwestycji i spłaty papierów przestały się spinać. Ghelamco udało się ugasić pożar związany z dwiema dużymi seriami papierów. We wrześniu ub.r. zapadały obligacje o wartości 170 mln zł – 120 mln zł na ten cel pozyskała spokrewniona spółka Kemberton. W lutym tego roku zapadała seria o wartości 240 mln zł. Tu środki pozyskano z emisji spółki Sobieski Towers. 134,4 mln zł z papierów zapadających w lutym 2027 r., a 95 mln zł z serii zapadającej w 2031 r.

W tej chwili na Catalyście w obrocie jest siedem serii papierów Ghelamco, najbliższy wykup wypada w marcu 2027 r. i to aż 405 mln zł. Kolejna seria zapadają w październiku – o wartości 125 mln zł, potem w listopadzie – o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. zapadają trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł. Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro plus papiery spółek Kemberton i Sobieski Towers.

Papiery od dawna postrzegane są jako ryzykowne, wyceniane są ze znacznym dyskontem, sięgającym nawet 30 proc. wartości nominalnej. Można przyjąć, że wycena jest efektem nerwowych ruchów inwestorów detalicznych, ale przytłaczająca większość obligacji jest w portfelach funduszy. W tej chwili trwają negocjacje na temat częściowej restrukturyzacji zadłużenia z PKO TFI.

Ghelamco szuka partnerów do swoich projektów deweloperskich

Od pewnego czasu Ghelamco szuka sojuszników dla projektów w banku ziemi. Deweloper rozmawiał z firmą Atlas Ward Polska o zakupie udziałów i przystąpieniu do trzech przedsięwzięć: Nowa Marina Gdynia (joint venture z Polskim Związkiem Żeglarskim), Ghelamco HQ (joint venture z PKP ma budować biurowce przy dworcu Warszawa Gdańska) oraz Kemberton (ma stawiać II etap kompleksu biurowego Vibe w Warszawie). Spółka Atlas Ward Polska przystąpiła do tego pierwszego projektu przejmując od Ghelamco 60 proc. udziałów. Ghelamco ma teraz 20 proc., podobnie PZŻ.