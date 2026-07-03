Skanska sfinalizowała sprzedaż Studia A, drugiego budynku w warszawskiej inwestycji Studio. Nabywcą jest Stena Real Estate AB, międzynarodowy podmiot działający na rynku nieruchomości, należący do szwedzkiej Stena Group. Wartość transakcji to 159 mln euro. Tym samym Stena Real Estate staje się właścicielem dwóch biurowców kompleksu. Studio B spółka kupiła w 2024 r. za 86 mln euro.

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Warszawa przyciąga inwestorów ze świata

26-kondygnacyjny budynek Studio A jest położony przy ulicy Prostej 28, w sąsiedztwie Fabryki Norblina. Biurowiec oferuje ok. 27,7 tys. mkw. powierzchni najmu.

Na czterech podziemnych piętrach jest niemal 200 miejsc postojowych. Deweloper, firma Skanska, stworzył też ogólnodostępny plac z ofertą lokali usługowych i restauracji. Kompleks został zaprojektowany przez duńską pracownię Arrow Architects i polską Grupę 5 Architekci.

Nieruchomość ma certyfikaty LEED Core & Shell, WELL Core & Shell, WiredScore, SmartScore i „Obiekt bez barier”.

Jak mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO Skanska Commercial Development Europe, transakcja jest dowodem na atrakcyjność Warszawy jako jednego z najważniejszych rynków biurowych w Europie. –Stolica Polski niezmiennie przyciąga inwestorów dzięki silnym fundamentom gospodarczym, dojrzałości rynku oraz zdolności do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu. Wierzymy, że te atuty będą nadal wspierać długoterminowy wzrost i budować odporność rynku w kolejnych latach – mówi.

Biura, które przyciągają najemców

Stena Real Estate odpowiada za międzynarodową działalność Stena Fastigheter, jednego ze szwedzkich holdingów rodzinnych na rynku nieruchomości. Spółka jest właścicielem i zarządcą obiektów biurowych za granicą – w Polsce i w Stanach Zjednoczonych – które stanowią dopełnienie szwedzkiego portfela Stena Fastigheter.

–Nasza branża zmienia się dynamicznie, a ta akwizycja uodparnia nasz portfel na przyszłe wyzwania, jednocześnie wzmacniając naszą obecność w Warszawie, która jest niezwykle atrakcyjnym rynkiem europejskim – mówi Sofia Granlund, CEO Stena Real Estate AB. –Wraz z zakupem Studia A zyskujemy najwyższej klasy aktywo, oferujące doskonale zlokalizowane, zaawansowane technologicznie i zrównoważone przestrzenie biurowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem najemców i inwestorów.