– Wyprowadzka na wieś nie jest „niszowym” marzeniem mieszkańców największych miast. Z naszych danych wynika, że taki ruch rozważa mniej lub bardziej 33 proc. badanych, którzy na co dzień mieszkają w miastach wojewódzkich – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich portalu Nieruchomosci-online.pl.

Wieś w tej samej aglomeracji

Jak wynika z raportu „To my. Lokalnie 2026”, który portal przygotował we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), w kierunku wsi najczęściej spoglądają mieszkańcy Gdańska – aż 44 proc. badanych z tego miasta odpowiedziało, że chce zamieszkać w takim miejscu. W czołówce znalazły się też Kielce (39 proc.), Zielona Góra (37 proc.) i Poznań (36 proc.). O przeprowadzce na wieś najrzadziej wspominali mieszkańcy Białegostoku, Lublina i Szczecina (po 23 proc. badanych).

Czytaj więcej

Większość remontów wykonanych w ostatnim czasie nie należała do bardzo kosztownych
Nieruchomości mieszkaniowe
Polak woli remontować dom samodzielnie. Ile wydaje?

A największe miasta? W przypadku Warszawy chęć przeprowadzki na wieś przejawia 25 proc. badanych, w przypadku Krakowa 32 proc., a Wrocławia 27 proc.

– Często nie myślimy jednak o przeprowadzce na wieś oddaloną o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, ale o zamieszkaniu w gminie podmiejskiej w obrębie tej samej aglomeracji – komentuje Kamil Nowak, kierownik Zakładu Mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. – Zwykle chcemy jednocześnie dwóch rzeczy: mieszkać poza zwartą zabudową miejską, ale zachować dostęp do możliwości, które daje duże miasto – zaznacza.

Ile kosztuje dom pod miastem

Jak mówi Anna Zachara-Widła z Nieruchomosci-online.pl, za trendem wyprowadzek na wieś stoi wiele zjawisk, które w ostatnich latach zmieniły sposób, w jaki myślimy o miejscu do życia.

– Jednym z nich jest upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej. Dla wielu osób codzienny dojazd do biura przestał być koniecznością, a tym samym odległość od miasta nie ma już takiego znaczenia jak kilka lat temu – mówi ekspertka. – Nasze badanie pokazuje jednak, że jeszcze ważniejsze są cisza, spokój i kontakt z zielenią. To właśnie te elementy najczęściej stoją za myślą o przeprowadzce poza miasto.

Ekspertka zaznacza, że nie można pomijać cen nieruchomości. – Poza największymi miastami za ten sam budżet często można pozwolić sobie na większy metraż, dom zamiast mieszkania czy własny kawałek ogrodu – mówi Anna Zachara-Widła.

Czytaj więcej

Boom wraca na działki rekreacyjne. Mazury i okolice morza znów w cenie
Rynek nieruchomości
Działki nad jeziorami i nad morzem coraz droższe. Eksperci ostrzegają kupujących

Dane Nieruchomosci-online.pl pokazują, że ceny ofertowe domów w głównych miastach są nawet o kilkadziesiąt proc. wyższe niż w gminach podmiejskich. W I kwartale 2026 r. najwyższą różnicę cen domów wśród największych miast odnotowano w Krakowie, gdzie średnia cena ofertowa za mkw. wynosi 11 tys. zł. W stolicy Małopolski domy są droższe niż w sąsiadujących gminach średnio o 45 proc. Dalej znalazły się Gdańsk (10,2 tys. zł/mkw.) – drożej średnio o 40 proc., Białystok (6,7 tys. zł/mkw.) – drożej o 36 proc., Wrocław (9,1 tys. zł/mkw.) – drożej o 22 proc., Poznań (8,7 tys. zł/mkw.) – drożej o 19 proc. oraz Warszawa (10,9 tys. zł/mkw.) – drożej o 16 proc.

– Znaczenie ma też rozwój infrastruktury drogowej wokół największych miast, a także rosnąca liczba samochodów. Według danych Eurostatu, na tysiąc mieszkańców Polski przypada 639 samochodów, podczas gdy w 2016 r. było ich 493. Większa mobilność sprawia, że zamieszkanie kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od miasta nie musi już oznaczać tak dużego logistycznego kompromisu – mówi Anna Zachara-Widła.

Drogi, szkoły, wodociągi

Jak mówi Kamil Nowak z IRMiR, napływ nowych mieszkańców jest dla gmin podmiejskich szansą, ale jednocześnie dużym wyzwaniem infrastrukturalnym i finansowym.

– Tempo budowy domów może być znacznie szybsze niż tempo rozbudowy infrastruktury publicznej. Deweloper może wybudować całe osiedle w ciągu kilku lat, podczas gdy gmina musi nadążyć z drogami, szkołami, przedszkolami, transportem publicznym, wodociągami, kanalizacją i innymi usługami dla rosnącej liczby mieszkańców. Skutki tej presji widać w części szybko rozwijających się gmin. Pojawiają się spadki ciśnienia czy okresowe braki wody, szczególnie latem – mówi Kamil Nowak.

Czytaj więcej

Przeprowadzka do większego mieszkania kosztuje słono
Nieruchomości
Przeprowadzka do większego mieszkania kosztuje słono

Ekspert IRMiR zwraca uwagę, że wyzwaniem jest też rozpraszanie zabudowy. Jeżeli nowe domy powstają chaotycznie, na dużym obszarze i bez odpowiedniej koordynacji z transportem oraz usługami publicznymi, koszt zapewnienia infrastruktury na jednego mieszkańca znacząco rośnie.

– Powstaje przy tym pewien paradoks. Ludzie przeprowadzają się pod miasto m.in. po to, żeby uciec od korków, hałasu i intensywnej zabudowy. Jeśli jednak rozwój zabudowy podmiejskiej postępuje bardzo szybko i bez odpowiedniego planowania, z czasem część tych problemów podąża za mieszkańcami. Szkoły stają się przeciążone, wzrasta ruch samochodowy, a dostępność usług publicznych może się pogarszać – mówi Kamil Nowak. – Jeżeli rozwój zabudowy wyprzedza możliwości inwestycyjne samorządu, sukces demograficzny może szybko zamienić się w pułapkę infrastrukturalną i finansową: mieszkańców przybywa, ale jakość życia spada, a gmina przez lata nadrabia zaległości infrastrukturalne.