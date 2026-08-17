Rosyjski serwis mapowy Yandex zmodyfikował zdjęcia satelitarne terenu w pobliżu Kronsztadu niedaleko Petersburga, gdzie znajdowała się bateria rakietowa. Tym razem obiektu nie zamazano - jego miejsce na mapie zajął skopiowany fragment lasu.

Reklama Reklama

Manipulację można jednak wykryć, a sam obiekt pozostaje widoczny na zdjęciach dostępnych w zachodnich serwisach - informuje fiński nadawca Yle.

Chodzi o teren na wyspie Kotlin, na której znajduje się Kronsztad, jedna z najważniejszych rosyjskich baz morskich nad Zatoką Fińską. W przeszłości rozmieszczone były tam m.in. systemy rakietowe Bastion przeznaczone do zwalczania okrętów, a także urządzenia radarowe i rozpoznania elektronicznego.

Na zdjęciu satelitarnym udostępnianym przez Yandex obiekt wojskowy został przykryty fragmentami obrazu przedstawiającego las. Jak zauważa Yle, wcześniej rosyjski serwis stosował przede wszystkim znacznie prostszą metodę – rozmywał miejsca, których szczegóły miały pozostać niewidoczne.

W przypadku Kronsztadu podjęto natomiast próbę stworzenia wrażenia, że instalacji wojskowej w ogóle tam nie ma.

Yandex ukrył rosyjski obiekt wojskowy. Ekspert: Zrobiono to niedbale

Manipulacja nie oznacza jednak, że położenie rosyjskiej instalacji pozostaje tajemnicą. Ten sam teren jest widoczny na zdjęciach satelitarnych udostępnianych przez zachodnie serwisy, m.in. Google, Apple i Microsoft.

Były pracownik fińskiego wywiadu wojskowego Marko Eklund ocenia, że z wojskowego punktu widzenia działanie Yandexa ma niewielkie znaczenie.

- Wywiad Zachodu czy Ukrainy nie odczytuje obrazów Yandexa, ale jego własne obrazy - zauważył ekspert w rozmowie z Yle.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja rozbudowuje bazy wojskowe wzdłuż granicy z Finlandią Rosja rozpoczęła rozbudowę baz wojskowych wzdłuż swojej granicy z Finlandią, chcąc wzmocnić linie zaopatrzenia w czołgi i ciężką artylerię na potrz...

Według niego zmiana zdjęcia może być konsekwencją rosyjskich przepisów lub decyzji administracyjnych zabraniających publikowania dokładnych obrazów określonych obiektów.

Eklund, który przez wiele lat pracował w fińskim wywiadzie wojskowym, a obecnie prowadzi wykłady w wojskowych placówkach edukacyjnych, zwrócił też uwagę na jakość wykonanej manipulacji.

- Na pierwszy rzut oka może przejść, ale jeśli wiesz, czego szukasz, możesz to natychmiast zobaczyć – powiedział.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się zdjęciu można dostrzec miejsca łączenia poszczególnych fragmentów oraz powtarzające się elementy terenu, świadczące o kopiowaniu obrazu.

Rosja już wcześniej podejmowała próby ograniczenia dostępu do zdjęć przedstawiających strategiczne obiekty. Yandex zamazywał m.in. niektóre instalacje wojskowe oraz okolice rezydencji prezydenta Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj.

W 2024 r. rosyjski sąd nakazał również Yandexowi rozmycie zdjęć satelitarnych rafinerii ropy naftowej w Riazaniu. Decyzję uzasadniano zagrożeniem związanym z ukraińskimi atakami dronów.

Jak podaje Yle, podczas wspólnego nordyckiego śledztwa przeprowadzonego wiosną na zachodzie Rosji zidentyfikowano łącznie 119 miejsc, których zdjęcia zostały w ten sposób zamazane.

Kopiowanie fragmentów lasu lub innego terenu jest trudniejsze do zauważenia niż zwykłe rozmycie.

- Może to mądrzejsza próba umieszczenia czegoś naturalnego na celu – ocenił Eklund.

Yandex nie odpowiedział na pytania Yle dotyczące modyfikacji zdjęcia.

Systemy Bastion pod Petersburgiem. Ukraina atakowała już Kronsztad

Na terenie ukrytym przez Yandex znajdowały się przynajmniej w przeszłości systemy rakietowe Bastion wraz z urządzeniami radarowymi i sprzętem służącym do rozpoznania elektronicznego.

Eklund zidentyfikował elementy uzbrojenia na zdjęciach satelitarnych Google wykonanych cztery lata temu. Sprzęt był widoczny również na fotografiach z kwietnia tego roku.

Na najnowszych zachodnich zdjęciach satelitarnych pojazdów już jednak nie widać. Nie oznacza to, że zostały wycofane z tego rejonu. Mogły zostać przeniesione na czas ćwiczeń albo umieszczone w zadaszonych obiektach.

W tej samej części wyspy Kotlin znajdował się wcześniej również co najmniej jeden batalion walki elektronicznej. Jego stanowisko zlokalizowano w północno-zachodniej części wyspy. Co ciekawe, część infrastruktury związanej z tą jednostką można zobaczyć na zdjęciach wykonanych z poziomu ulicy i dostępnych w samym Yandexie.

Kronsztad ma duże znaczenie dla rosyjskiej marynarki wojennej. Ukraina atakowała już znajdujące się tam obiekty przy użyciu dronów. Do jednego z takich uderzeń doszło na początku czerwca, kiedy celem była stocznia i znajdująca się tam rosyjska korweta rakietowa.

Yle zwraca jednocześnie uwagę, że usuwanie lub zamazywanie strategicznych obiektów na publicznie dostępnych zdjęciach satelitarnych nie jest praktyką stosowaną wyłącznie przez Rosję. Także w zachodnich serwisach część wrażliwej infrastruktury wojskowej jest niewidoczna lub przedstawiana z ograniczoną dokładnością.

Dotyczy to m.in. niektórych instalacji wojskowych w Finlandii. Na zdjęciach Yandexa fińskie tereny wojskowe bywają przedstawione dokładniej niż w Google, choć rosyjski serwis często korzysta ze starszych fotografii.

Eklund zaznacza jednak, że trwałych instalacji wojskowych trudno skutecznie ukryć przed rozpoznaniem satelitarnym. Według niego rosyjskie możliwości w tej dziedzinie są słabsze od zachodnich, a Rosja nie jest w stanie pozyskiwać aktualnych zdjęć zachodnich obiektów z taką częstotliwością, z jaką zachodnie systemy obserwują cele na terytorium Rosji.