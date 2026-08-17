Rosyjski serwis mapowy Yandex zmodyfikował zdjęcia satelitarne terenu w pobliżu Kronsztadu niedaleko Petersburga, gdzie znajdowała się bateria rakietowa. Tym razem obiektu nie zamazano - jego miejsce na mapie zajął skopiowany fragment lasu.
Manipulację można jednak wykryć, a sam obiekt pozostaje widoczny na zdjęciach dostępnych w zachodnich serwisach - informuje fiński nadawca Yle.
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Chodzi o teren na wyspie Kotlin, na której znajduje się Kronsztad, jedna z najważniejszych rosyjskich baz morskich nad Zatoką Fińską. W przeszłości rozmieszczone były tam m.in. systemy rakietowe Bastion przeznaczone do zwalczania okrętów, a także urządzenia radarowe i rozpoznania elektronicznego.
Na zdjęciu satelitarnym udostępnianym przez Yandex obiekt wojskowy został przykryty fragmentami obrazu przedstawiającego las. Jak zauważa Yle, wcześniej rosyjski serwis stosował przede wszystkim znacznie prostszą metodę – rozmywał miejsca, których szczegóły miały pozostać niewidoczne.
W przypadku Kronsztadu podjęto natomiast próbę stworzenia wrażenia, że instalacji wojskowej w ogóle tam nie ma.
Manipulacja nie oznacza jednak, że położenie rosyjskiej instalacji pozostaje tajemnicą. Ten sam teren jest widoczny na zdjęciach satelitarnych udostępnianych przez zachodnie serwisy, m.in. Google, Apple i Microsoft.
Były pracownik fińskiego wywiadu wojskowego Marko Eklund ocenia, że z wojskowego punktu widzenia działanie Yandexa ma niewielkie znaczenie.
- Wywiad Zachodu czy Ukrainy nie odczytuje obrazów Yandexa, ale jego własne obrazy - zauważył ekspert w rozmowie z Yle.
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Według niego zmiana zdjęcia może być konsekwencją rosyjskich przepisów lub decyzji administracyjnych zabraniających publikowania dokładnych obrazów określonych obiektów.
Eklund, który przez wiele lat pracował w fińskim wywiadzie wojskowym, a obecnie prowadzi wykłady w wojskowych placówkach edukacyjnych, zwrócił też uwagę na jakość wykonanej manipulacji.
- Na pierwszy rzut oka może przejść, ale jeśli wiesz, czego szukasz, możesz to natychmiast zobaczyć – powiedział.
Po dokładniejszym przyjrzeniu się zdjęciu można dostrzec miejsca łączenia poszczególnych fragmentów oraz powtarzające się elementy terenu, świadczące o kopiowaniu obrazu.
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Rosja już wcześniej podejmowała próby ograniczenia dostępu do zdjęć przedstawiających strategiczne obiekty. Yandex zamazywał m.in. niektóre instalacje wojskowe oraz okolice rezydencji prezydenta Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj.
W 2024 r. rosyjski sąd nakazał również Yandexowi rozmycie zdjęć satelitarnych rafinerii ropy naftowej w Riazaniu. Decyzję uzasadniano zagrożeniem związanym z ukraińskimi atakami dronów.
Jak podaje Yle, podczas wspólnego nordyckiego śledztwa przeprowadzonego wiosną na zachodzie Rosji zidentyfikowano łącznie 119 miejsc, których zdjęcia zostały w ten sposób zamazane.
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Kopiowanie fragmentów lasu lub innego terenu jest trudniejsze do zauważenia niż zwykłe rozmycie.
- Może to mądrzejsza próba umieszczenia czegoś naturalnego na celu – ocenił Eklund.
Yandex nie odpowiedział na pytania Yle dotyczące modyfikacji zdjęcia.
Na terenie ukrytym przez Yandex znajdowały się przynajmniej w przeszłości systemy rakietowe Bastion wraz z urządzeniami radarowymi i sprzętem służącym do rozpoznania elektronicznego.
Eklund zidentyfikował elementy uzbrojenia na zdjęciach satelitarnych Google wykonanych cztery lata temu. Sprzęt był widoczny również na fotografiach z kwietnia tego roku.
Na najnowszych zachodnich zdjęciach satelitarnych pojazdów już jednak nie widać. Nie oznacza to, że zostały wycofane z tego rejonu. Mogły zostać przeniesione na czas ćwiczeń albo umieszczone w zadaszonych obiektach.
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W tej samej części wyspy Kotlin znajdował się wcześniej również co najmniej jeden batalion walki elektronicznej. Jego stanowisko zlokalizowano w północno-zachodniej części wyspy. Co ciekawe, część infrastruktury związanej z tą jednostką można zobaczyć na zdjęciach wykonanych z poziomu ulicy i dostępnych w samym Yandexie.
Kronsztad ma duże znaczenie dla rosyjskiej marynarki wojennej. Ukraina atakowała już znajdujące się tam obiekty przy użyciu dronów. Do jednego z takich uderzeń doszło na początku czerwca, kiedy celem była stocznia i znajdująca się tam rosyjska korweta rakietowa.
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Yle zwraca jednocześnie uwagę, że usuwanie lub zamazywanie strategicznych obiektów na publicznie dostępnych zdjęciach satelitarnych nie jest praktyką stosowaną wyłącznie przez Rosję. Także w zachodnich serwisach część wrażliwej infrastruktury wojskowej jest niewidoczna lub przedstawiana z ograniczoną dokładnością.
Dotyczy to m.in. niektórych instalacji wojskowych w Finlandii. Na zdjęciach Yandexa fińskie tereny wojskowe bywają przedstawione dokładniej niż w Google, choć rosyjski serwis często korzysta ze starszych fotografii.
Eklund zaznacza jednak, że trwałych instalacji wojskowych trudno skutecznie ukryć przed rozpoznaniem satelitarnym. Według niego rosyjskie możliwości w tej dziedzinie są słabsze od zachodnich, a Rosja nie jest w stanie pozyskiwać aktualnych zdjęć zachodnich obiektów z taką częstotliwością, z jaką zachodnie systemy obserwują cele na terytorium Rosji.
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